Novità in uscita in casa Inter: dalla Spagna arriva l’interessamento di un club di Segunda División per un giocatore messosi in grande mostra con la Primavera nerazzurra nell’ultima annata.

Secondo quanto raccolto da Gianluigi Longari infatti, il Mirandes ha chiesto Issiaka Kamate in prestito secco.

Nel 2023/24 l’attaccante classe 2004 è stato uno dei protagonisti assoluti avendo mezzo a segno 12 gol fra campionato e Youth League.