Atalanta, Percassi: “Koopmeiners? Non è prevista la cessione. Miranchuk? Confermo l’interesse dell’Atlanta”

Percassi conferma poi i rumors su Miranchuk: “Confermo l’interesse dell’Atlanta per Miranchuk: siamo in uno stato avanzato della trattativa. Djimsiti? É una cosa che sappiamo già da diversi giorni, che ci ha raccontato lui per primo con grande trasparenza. Al momento, però, non c’è nulla di più”.

Chiusura su Koopmeiners, accostato alla Juventus : “É come nei giorni scorsi, ogni tanto è bene essere ripetitivi. Non è in programma la sua cessione…”.