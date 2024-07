Olimpiadi, svelate le cifre delle medaglie: Italia tra quelle che pagano di più

Sono state svelate le cifre dei premi per le medaglie ai Giochi Olimpici di Parigi 2024: l’Italia è tra i Paesi più generosi

Il sogno di ogni atleta è quello di rappresentare il proprio Paese alle Olimpiadi e di vincere una medaglia. D’altra parte, mettersi al collo una medaglia olimpica, a maggior ragione se quella del metallo più prezioso (l’oro), spalanca le porte della gloria sportiva.

Perfino gli atleti di discipline cosiddette di nicchia, che acquisiscono visibilità mediatica solo in occasione della rassegna a cinque cerchi, con una medaglia olimpica al collo diventano popolari quanto gli assi del pallone. La giusta ricompensa per i tanti sacrifici affrontati per salire sul podio olimpico.

Gloria e popolarità cui si affianca un premio in denaro. Dunque, quanto vale una medaglia olimpica in termini puramente economici? Insomma, quanto intascheranno i medagliati olimpici a Parigi 2024? Ebbene, l’Italia, che ha già stabilito il record di atleti partecipanti e che punta a battere il primato di 40 medaglie di Tokio 2020, si posiziona ai vertici di tale speciale classifica.

Quanto valgono le medaglie Olimpiadi? Ecco le cifre garantite dal CONI

Manca davvero poco all’inizio delle Olimpiadi 2024 di Parigi, la 33esima edizione dei Giochi. E proprio in vista di quella che si spera essere una spedizione da record di vittorie, il CONI, insieme al Governo, ha stabilito i compensi per gli atleti che saliranno sul podio.

Ebbene, come detto, il CONI si conferma tra i più generosi Comitati Olimpici come confermano i premi che verranno corrisposti agli azzurri che vinceranno una medaglia (le cifre indicate sono al lordo):

180mila euro per l’ oro

per l’ 90mila euro per l’ argento

per l’ 45mila euro per il bronzo

Cifre di gran lunga inferiore di quelle garantite dagli Usa che, complice l’assenza di gran parte degli atleti russi in conseguenza della guerra in Ucraina, non avranno problemi a bissare il primo posto nel medagliere conquistato a Tokio 2020 con 113 medaglie in totale di cui 39 d’oro. Motivo per il quale il Comitato Olimpico a stelle e strisce ha confermato i premi riconosciuti per l’Olimpiade giapponese (cifre sempre indicate al lordo):

35mila euro per l’ oro

per l’ 21mila euro per l’ argento

per l’ 14mila euro per il bronzo

Per contro, i Paesi che hanno meno possibilità di conquistare medaglie incentivano i loro atleti con premi molto generosi come l’1.2 milioni di euro che l’Arabia Saudita ha riconosciuto al proprio karateka Tereg Hamedi per l’argento a Tokyo. La medaglia d’oro per Hong Kong, se mai ci sarà, farà aumentare il conto in banca dell’atleta di poco meno di 700mila euro. Ma i casi eclatanti non sono di certo finiti. Ecco, di seguito, i Paesi che sono più generosi dell’Italia quanto al premio che garantiscono ai loro atleti in caso di medaglia d’oro: