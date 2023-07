Adesso Napoli trema: sta per salutare un altro big

Il Napoli lavora per quanto riguarda le uscite. Dopo Kim, infatti, un altro big potrebbe presto lasciare gli azzurri

Prima di dare il via al mercato in entrata per rinforzare la rosa di Rudi Garcia, il Napoli è chiamato a dover lavorare sulle uscite.

Il primo grande addio è rappresentato da Kim, che dopo una sola stagione lascia per trasferirsi al Bayern Monaco. Il club bavarese si accinge a pagare la clausola rescissoria, trovando in breve tempo l’accordo con il difensore coreano.

Da definire c’è ovviamente la questione Victor Osimhen. Nonostante le parole di De Laurentiis, che spingono il bomber nigeriano verso la permanenza, in caso di grande offerta le cose possono cambiare. Le grandi cessioni, però, potrebbero non essere finite, visto che un altro pezzo da novanta pare destinato a lasciare Napoli a breve.

Altro grande addio in casa Napoli, Zielinski ai saluti: piace alla Lazio ma c’è l’Al-Ahli

Tra coloro che possono lasciare Napoli troviamo il centrocampista polacco Piotr Zielinski. Su di lui, infatti, è forte l’interesse della Lazio ma anche e soprattutto dell’Al-Ahli.

I biancocelesti si apprestano a salutare dopo otto anni Sergej Milinkovic Savic, che non ha resistito alla chiamata dell’Arabia Saudita. L’Al-Hilal ha messo sul piatto una proposta monstre, offrendo poco più di 40 milioni alla Lazio e circa 25 milioni netti a stagione per il serbo.

Tra i 75 e gli 80 milioni in tre anni, questo quello che percepirà Milinkovic nel campionato saudita. Ovviamente il club biancoceleste è chiamato a sostituirlo e, il nome in cima alla lista di Maurizio Sarri, è proprio quello del polacco. La trattativa non è semplice, anche se il contratto in scadenza nel 2024 mette il Napoli nella condizione di non poter chiedere cifre esorbitanti.

Il presidente del club azzurro ha proposto un rinnovo al ribasso per il classe 1994, e questo non è stato preso molto bene dallo stesso calciatore. Qualora si arrivasse ad un addio, la Lazio cercherà di lanciare l’assalto definitivo per regalare il rinforzo richiesto al mister toscano. Va però evidenziato, come rivelato da Calciomercato.it, che l’Al-Ahli è già in trattativa avanzata con il Napoli.

C’è ancora della distanza economica da colmare ma la chiusura dell’operazione potrebbe però arrivare tra i 20 e i 25 milioni di euro. Non è quindi da escludere che la lunga avventura napoletana di Zielinski possa essere arrivata verso la conclusione.