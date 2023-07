Arrivano i gol per Allegri, Vlahovic è un ricordo

La Juventus sembra ormai pronta a lasciar partire Vlahovic in caso di offerta all’altezza: i bianconeri hanno già individuato il sostituto

L’ultima stagione è stata senza dubbio una delle più complicate nella storia della Juventus, che oltre alle tante difficoltà in campo ha dovuto fare i conti anche con la giustizia sportiva e con la penalizzazione di 10 punti per il caso plusvalenze.

Una penalità che ha retrocesso la Juve dal terzo al settimo posto, impedendole di accedere ai gironi di Champions League e di ottenere gli importanti introiti della massima competizione europea. Anche a causa di questo scenario, i bianconeri sono costretti a cedere prima di poter aggiungere alla rosa qualche elemento di spicco.

Uno dei problemi più evidenti emerso nella stagione da poco conclusa è certamente la difficoltà sotto porta. La Juventus ha concluso il campionato con soli 56 gol fatti, bottino che l’ha resa il sesto attacco della Serie A. Troppo poco se si vogliono davvero coltivare ambizioni di scudetto. La dirigenza juventina, così come Massimiliano Allegri, sa bene che per tornare a competere per il titolo c’è bisogno di un bomber che dimostri di avere una grande confidenza con il gol.

I tifosi speravano di aver trovato questo profilo in Dusan Vlahovic, ma l’ultima annata del serbo è stata piuttosto deludente. L’impressione degli esperti di calciomercato è che se dovesse arrivare la giusta offerta per Vlahovic (non meno di 70/75 milioni di euro) la Signora sarebbe disposta a sedersi al tavolo.

La Juve ha già il sostituto di Vlahovic: trattativa avanzata

Il nuovo direttore sportivo dei bianconeri, Cristiano Giuntoli, avrebbe già individuato il sostituto eventuale del centravanti della Nazionale serba, che sembra avere pretendenti soprattutto in Premier League. Si tratta di Youssef En-Nesyri, l’attaccante marocchino in forza al Siviglia, con cui la Juve ha giocato contro nella semifinale dell’Europa League 2022-2023. En-Nesyri è anche andato in gol nella gara di andata all’Allianz Stadium, terminata 1-1 (la Juve pareggiò con Gatti al 97esimo).

Una rete che però si è rivelata decisiva, dato che al ritorno gli andalusi si sono imposti per 2-1 ai supplementari, guadagnandosi il pass per la finale di Budapest (poi vinta ai rigori contro la Roma). In tre anni e mezzo a Siviglia il giocatore marocchino ha mostrato tutto il suo valore, distinguendosi per la sua grande velocità e anche per la capacità realizzativa.

Il Siviglia sarebbe disposto a trattare l’addio di En-Nesyri, visto che l’attaccante ha espresso la volontà di tentare una nuova esperienza. Inoltre il club andaluso ha bisogno di denaro fresco per riequilibrare il bilancio, pertanto una cessione del giocatore diventerebbe un’ipotesi concreta se l’offerta della Juventus dovesse rivelarsi allettante. La richiesta del Siviglia dovrebbe aggirarsi intorno ai 30 milioni di euro.