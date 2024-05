Premier League, il City batte il Tottenham e supera l’Arsenal: è il sorpasso decisivo?

Era la serata più attesa in Premier League. Al Tottenham Hotspur Stadium di Londra andava in scena il recupero della 34^ giornata del massimo torneo inglese tra gli Spurs padroni di casa e il Manchester City. Una gara potenzialmente decisiva per il titolo e anche per la zona Champions League, visto che dopo questa serata mancherà solo una giornata alla fine. Alla fine la sfida di questa sera ha premiato il City che ha vinto 0-2 a Londra, sfatando un tabù vittoria in Premier in casa degli Spurs che durava dal 2018.

Haaland decisivo per la Premier League?

All’inizio della serata la classifica diceva che: il Tottenham avrebbe avuto bisogno di una vittoria per riportarsi a -2 punti dalla quarta posizione occupata dall’Aston Villa; mentre al City servivano 3 punti per superare l’Arsenal in testa alla Premier League. Anche alla squadra di Guardiola non sarebbe bastato il solo pareggio, perché sotto di un punto rispetto ali Gunners e in svantaggio negli scontri diretti rispetto alla formazione di Mikel Arteta.

E alla fine è stata vittoria per i tri-Campioni d’Inghilterra del Manchester City che hanno completato grazie alla doppietta di Haaland il sorpasso forse decisivo sull’Arsenal. Due gol: uno in avvio di secondo tempo con assist del solito Kevin De Bruyne, uno nel finale di gara al primo dei 10 minuti di recupero assegnati dal signor Kavanagh, arbitro della gara.

Ultima giornata

La nuova situazione in classifica dice dunque che il Manchester City è primo ed è ad un passo dalla sua 4^ Premier League consecutiva: City 88 punti, Arsenal 86. Nell’ultima giornata, in programma per Citizens e Gunners domenica alle 17, gli avversari saranno rispettivamente West Ham (all’Etihad) e Everton (all’Emirates). Saranno due ore di passione per le due tifoserie che dovranno stare attente a quello che faranno le rispettive squadre, ma anche a ciò che faranno gli avversari. Con un successo però il City non avrà nulla di cui preoccuparsi e porterà a casa il suo quarto titolo di fila.

Niente da fare per la qualificazione in Champions League del Tottenham, che resta a -5 dall’Aston Villa ed è matematicamente 5°. Villans di Unai Emery, invece, torneranno in Champions League dopo 41 anni.