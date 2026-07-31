Live Calciomercato, tutte le notizie di venerdì 31 luglio: Vlahovic, su di lui sempre il Besitkas. Kolo Muani atteso a Torino

Il calciomercato non dorme mai e Sportitalia non vi lascia mai soli. Tutte le notizie di calciomercato di oggi venerdì 31 luglio: ecco gli sviluppi sulle principali trattative di mercato di tutti i club di Serie A e non solo.

Calciomercato, tutti gli aggiornamenti

08:10 Oltre a Xavi che sarebbe un profilo totalmente gradito dall’ Al Ahli per il ruolo di allenatore, prende piede anche l’opzione Vitor Pereira per il club saudita. Così il nostro Gianluigi Longari.

08:00 Moise Kean non è incedibile, questo lo sappiamo fino a prova contraria che oggi non c’è. I tempi della mega clausola sono finiti, adesso si può andare a dama per una quarantina di milioni ma serve qualcuno che li metta sul piatto. E al momento nessuno si è fatto avanti. Lo stesso Como apprezza Kean, tuttavia ha diversi dubbi, gli stessi della settimana scorsa. Può spuntare qualche nuovo pretendente, fatto sta che le mosse della Fiorentina sono orientate come se dovesse prendere un nuovo attaccante. Ha sondato diversi profili, anche extracomunitari fino a quando non sono finiti gli slot con l’arrivo di Oulai, da un mese e mezzo è sulle tracce di Pellegrino a conferma che una punta vorrebbe prenderla. Una perlustrazione viola inconfutabile all’interno di un quiz Kean che persiste. Così il nostro Alfredo Pedullà.

07:50 L’indiscrezione: Cacciamani, per la Roma non è priorità. Per il Torino sì. Così il nostro Alfredo Pedullà.

07:40 Vlahovic: l’offerta più alta fin qui ricevuta (oltre un mese fa) è quella del Besiktas che sarebbe pronto a migliorarla. Manca la sua decisione. Così il nostro Alfredo Pedullà.

07:30 Cheddira–Frosinone, la trattativa procede. E l’attaccante dà priorità. Così il nostro Alfredo Pedullà.

07:25 Real Madrid, ufficiale il colpo Carlos Espì fino al 30 giugno 2031.

07:20 Ufficiale: Moreno al Venezia.

07:15 Sorprendente mossa del Real Madrid anticipata da Arancha Rodríguez che potrebbe chiudere il trasferimento di Carlos Espì dal Levante. Espì era un obiettivo del Bologna prima che l’Hull City si preparasse a pagare la clausola da 25M. Carlos Espì prenderebbe il posto di Gonzalo Garcia nella rosa di Mourinho. Così il nostro Gianluigi Longari.

07:10 Carnevali su Vlahovic: “Mai incontrato, la Juve gli ha fatto una proposta non accettata. Spalletti speciale, sono felicissimo di lavorare con lui.”

07:00 Inter, ufficiale Stones fino al 30 giugno 2028.