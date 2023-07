Shakira, flirt con Hamilton: l’ultima mossa fa impazzire tutti

Shakira chiude con i calciatori: Lewis Hamilton, pilota di Formula 1, le ha rubato il cuore? Le ultime indiscrezioni

Un nuovo inizio per Shakira. La star colombiana ha archiviato definitivamente Gerard Piqué? Rumors sostengono che la cantautrice si stia avvicinando a Lewis Hamilton: ecco le “prove”.

La partecipazione della cantautrice colombiana al Gran Premio di Miami aveva acceso i primi rumors. Sebbene inizialmente i media si fossero focalizzati sul possibile flirt tra Tom Cruise e la cantante latina, successivamente l’attenzione si è spostato su un altro uomo presente all’evento in qualità di pilota, ossia Lewis Hamilton. Immortalati insieme a cena e in barca con altre persone, le voci di una loro possibile frequentazione si sono diffuse velocemente. Tuttavia, questo non ha fermato ulteriori ipotesi sul nuovo amore nella vita della cantante. Difatti, è stata associata anche a Jimmy Butler, giocatore di basket.

Gerard Piqué appare sempre più innamorato di Clara Chia. Difatti, con la modella ha partecipato al matrimonio del fratello, evento a cui non hanno preso parte per volere materno i figli di Shakira e del calciatore. Anche nella vita della cantante potrebbe essere giunto un nuovo amore. Diverse le ragioni che hanno spinto molti a supportare questa possibilità. Dalle cene e gite in barca insieme passando per la presenza della star della musica latina al Gran Premio di Barcellona e Miami. Lewis Hamilton è sempre presente. I rumors, dunque, non hanno tardato ad arrivare.

Shakira-Hamilton: i rumors si inseguono ancora

Il nuovo amore nella vita di Shakira è forse Lewis Hamilton? Un’altra coincidenza fa pensare a una risposta affermativa. La cantante colombiana ha infatti lasciato Parigi, dopo aver partecipato alla Paris Fashion Week, per volare alla volta di Londra, dove si trovava anche Hamilton. Difatti, il 9 luglio si è tenuto il Gran Premio di Silverstone a cui ha presenziato, applaudendo anche il terzo posto del pilota britannico direttamente dal paddock della Mercedes, la star latina.

Tuttavia, sul proprio profilo Shakira ha condiviso una sua foto con David Stewart con la scritta: “A Londra lavorando con David Stewart, su quello che sarà probabilmente il nuovo singolo”. Dunque, non è da escludere la possibilità che la colombiana abbia sfruttato la sua presenza nel Regno Unito per lavoro per supportare una persona a cui tiene, che sia in senso romantico o per pura amicizia poco importa.

In conclusione, il legame tra i due potrebbe essere esplorato tuttavia, ora occorrerà attendere per scoprire come si concluderà la vicenda.