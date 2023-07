Scambio Milan-Bologna: nuovi contatti e chiusura vicina

Milan sempre molto attivo sul mercato. Si pensa anche alle uscite, una delle quali potrebbe propiziare un possibile colpo in entrata

Dopo Loftus Cheek, Romero e Sportiello, il Milan ha accolto il quarto acquisto per la prossima stagione. Sembrava una delle tante indiscrezioni che circolano, numerose, durante le settimane di calciomercato estivo. E, invece, Christian Pulisic era un obiettivo reale del Milan.

Una trattativa faticosa ma con l’atteso lieto fine quella tra Milan e Chelsea. Decisiva la volontà del giocatore che ha voluto fortemente i rossoneri, rifiutando anche una proposta dal Lione, forse più vantaggiosa, in termini economici per i Blues.

Se Pulisic è arrivato e si appresta a raggiungere Pioli e i compagni a Milanello, c’è chi presto potrebbe abbandonare il centro sportivo rossonero. Che il Milan dovesse cedere alcuni calciatori, il cui rendimento è stato particolarmente deludente la scorsa stagione, era risaputo. Tuttavia, i piani della dirigenza si sono complicati e non poco tra offerte non soddisfacenti (almeno finora) e decisione di alcuni di voler rimanere ancora in rossonero.

Rientrano in queste fattispecie Rebic, De Ketelaere (per i quali manca ancora la proposta decisiva) e Origi con quest’ultimo che avrebbe rifiutato anche una ricca offerta dall’Arabia per provare a riscattare una stagione, quella scorsa, tutt’altro che indimenticabile.

Milan- Bologna, trattativa in corso: i calciatori coinvolti

Rientra tra i calciatori cedibili anche Fode Ballo Touré. Il terzino senegalese, alternativa a Theo Hernandez sulla fascia sinistra, è il principale obiettivo del Bologna per sostituire Cambiaso, tornato alla Juventus per fine prestito.

La trattativa tra Milan e Bologna pare essere a buon punto con i due club vicini all’accordo. Chi deve convincersi è lo stesso giocatore, il quale per passare in rossoblu (con la prospettiva di una maglia da titolare) dovrebbe abbassarsi l’ingaggio attualmente percepito in rossonero di 1.5 milioni. Una scelta che sbloccherebbe un affare già ben impostato.

Verosimilmente, nei contratti per Touré, Milan e Bologna potrebbero aver parlato anche per Nicolas Dominguez. Il centrocampista argentino è stato accostato spesso ai rossoneri come possibile rinforzo in mediana insieme a Loftus Cheek e Reinders, in arrivo dall’Az Alkmaar. Il Milan, infatti, ha bisogno di tre innesti nel reparto per sostituire Tonali, l’infortunato Bennacer e, almeno numericamente, Vranckx e Bakayoko.

L’ipotesi, chissà se percorribile, potrebbe essere quella di una trattativa nella quale Touré può rappresentare una possibile pedina di scambio per il Milan, qualora i rossoneri decidessero davvero di affondare su Dominguez. Peraltro, i rossoblu sono interessati anche a Messias, sul quale c’è anche il Torino.

Insomma, contatti in corso sull’asse Milano-Bologna. Nei prossimi giorni, sapremo come andrà a finire.