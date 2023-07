Inter, l’addio di Onana porta Lukaku? La Juve osserva

Il calciomercato dell’Inter ha già vissuto giornate molto intense con tre arrivi, l’addio di Brozovic e presto anche quello di André Onana. Il numero 24 nerazzurro sarà l’ultimo dei portieri della stagione 2022/23 dopo Handanovic e Cordaz, i vecchi decani che hanno salutato alla scadenza del contratto. Nella giornata di oggi, è arrivato Di Gennaro, e secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà, l’Inter avrebbe trovato una quadra definitiva per Onana al Manchester United.

ONANA DALL’INTER AL MANCHESTER UNITED

Una sola stagione all’Inter per rilanciarsi. Andrè Onana, reduce da una squalifica per doping, ha vissuto una grande stagione tra i pali dell’Inter rilanciando si dopo l’ultimo difficile periodo all’Ajax. Il portiere camerunese è stato uno dei protagonisti della cavalcata alla finale di Istanbul, e le sue prestazioni non sono passate inosservate. Su di lui, consapevole della parabola calante di David De Gea, si è avventato il Manchester United del suo ex tecnico Erik Ten Hag.

Gli inglesi, come sempre, non badano a spese di fronte ad obiettivi importanti e per il loro tecnico, Onana era una priorità. Arrivato a parametro zero un anno fa, Andrè finanzierà il mercato dell’Inter con una mega plusvalenza. L’accordo tra Inter e Red Devils sarebbe intorno ai 53 milioni, tra parte fissa e bonus, una cifra che soddisfa l’Inter partita da quota 60.

Certo per i nerazzurri non sarà comunque facile sostituire tre portieri in una sola annata. A Milano, per fare il terzo, è già tornato Raffaele Di Gennaro. Il 29enne ex Gubbio arriva per prendere il posto di Cordaz anche a livello di liste, essendo cresciuto in nerazzurro. Poi, dopo l’addio di Onana sarà il turno, probabilmente, di Trubin e Sommer, primo e secondo o viceversa (dipenderà dallo staff di Inzaghi).

ONANA REGALA LUKAKU? LA JUVENTUS ATTENDE

La cessione ormai imminente del portiere, così come quella di Brozovic, finanzierà il mercato nerazzurro. L’Inter con i soldi in Onana innanzitutto ricostruirà il reparto portieri e poi vedrà di chiudere per Romelu Lukaku. L’ultima offerta nerazzurra da 30 milioni era stata rifiutata, ma di fronte ad un ulteriore piccolo aumento forte della volontà di Lukaku il Chelsea potrebbe cedere.

La Juventus osserva interessata. Per i bianconeri Lukaku non sarebbe una prima scelta, ma una valida alternativa nel caso probabile in cui Vlahovic dovesse lasciare Torino. I soldi ricavati dalla cessione di Onana potrebbero bastare per convincere il Chelsea, ma non è una certezza. In questo scenario potrebbe intervenire la Juve che guarda a Big Rom per sostituire il possibile partente Vlahovic. Romelu però vuole l’Inter e l’opera di convincimento a vestire il bianconero potrebbe essere lunga, troppa lunga.