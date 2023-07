Scamacca alla Juve, l’annuncio gela i tifosi bianconeri

Gianluca Scamacca potrebbe lasciare il West Ham in estate, oltre alla Roma di Mourinho piace pure alla Juventus: c’è l’annuncio in diretta

Per le big della Serie A Gianluca Scamacca rappresenta una delle opzioni più appetibili in ambito di calciomercato. Il bomber di Fidene nell’ultima stagione ha vestito la maglia del West Ham, giocando in Premier League. Gli ‘Hammers’ hanno speso ben 36 milioni di euro per assicurarsi le sue prestazioni e strapparlo al Sassuolo.

L’attaccante, però, non è riuscito a rivelarsi all’altezza delle aspettative, complice un infortunio al menisco che lo ha costretto ad operarsi e saltare i match di Nations League con la Nazionale targata Roberto Mancini. Ad ogni modo, Scamacca resta un elemento valido, condizione fisica permettendo.

Non a caso, nelle ultime settimane è tornato al centro delle voci legate alla campagna dei trasferimenti. D’altronde, la punta romana è un classe ’99 (24 anni compiuti lo scorso 1 gennaio), di conseguenza abbiamo a che fare con una pedina spendibile anche in ottica futura. Ragion per cui la Roma di José Mourinho vorrebbe aggiungerlo alla rosa, per rimpiazzare il lungodegente Tammy Abraham.

Non è l’unico nome sul tavolo, però sembra essere l’opzione più concreta per il club capitolino. Tra l’altro, il giocatore stesso ha rilasciato un’intervista a ‘La Gazzetta dello Sport’, esprimendo tutto il suo amore verso i colori giallorossi. Lui desidera tornare nella squadra in cui è cresciuto da piccolo e che tifa da sempre. In più, ha sottolineato che “essere allenato da Mourinho sarebbe un sogno”.

Insomma, sulla volontà di Scamacca non ci sono molti dubbi. Di contro, il West Ham per adesso non apre al prestito ed ecco perché la trattativa con la Roma non decolla. Di questa situazione potrebbe approfittarne la Juventus. Difatti, non è assolutamente da escludere che i bianconeri lascino partire Dusan Vlahovic, se giungesse un’offerta ritenuta congrua.

Scamacca-Juventus, pesante bocciatura in diretta

Il bomber di Fidene è una soluzione che piace alla ‘Vecchia Signora’, la quale ricaverebbe una somma di denaro importante dall’eventuale cessione del centravanti serbo. Il club di Exor, quindi, potrebbe anche convincersi a trattare l’acquisto di Scamacca a titolo definitivo.

Ma c’è chi non prende neanche in considerazione l’ex Sassuolo per l’attacco bianconero, bocciando senza appello tale candidatura. Il riferimento è a Michele Padovano, uno dei protagonisti della Juve di Marcello Lippi di fine anni novanta. “Scamacca non può sostituire Vlahovic. Serve un giocatore di un altro livello, come Lukaku“, ha dichiarato Padovano ai microfoni di ‘Calciomercato.it‘ in onda sul canale Twitch di Tv Play.

Operazione stroncata sul nascere, mentre il discorso è ben differente per quanto concerne Big Rom. Se l’Inter non dovesse riuscire ad accordarsi col Chelsea, anche la pista Lukaku-Juventus andrà monitorata molto attentamente. Riflessioni in corso.