Scambio clamoroso: Verratti arriva così

Il futuro di Marco Verratti potrebbe essere lontano dal PSG con il centrocampista italiano che potrebbe rientrare in uno scambio.

Il calciomercato è entrato nel vivo e le squadre stanno mettendo in piedi le trattative più importanti in vista della prossima stagione che inizierà tra circa un mese.

Uno dei nomi più caldi in questo momento è quello di Marco Verratti. Durante l’ultima stagione il calciatore è finito nel mirino dei tifosi del PSG che lo hanno più volte contestato insieme a Neymar e Messi. Il classe 1992 è ormai una bandiera del club avendo vissuto già undici stagioni con la maglia della squadra transalpina. Ora per il giocatore pescarese si aprono le porte di un’altra big che potrebbe assicurarselo proponendo al PSG uno scambio.

Calciomercato, proposto uno scambio per Verratti

Secondo quanto affermato da 90min.com, l’Atletico Madrid starebbe pensando all’acquisto di Marco Verratti per il quale sarebbe pronto uno scambio con Rodrigo De Paul.

Il centrocampista argentino non è certo di proseguire la sua carriera nella squadra allenata da Diego Pablo Simeone e potrebbe essere sacrificato per un altro giocatore da regalare al tecnico. I Colchoneros sarebbero pronti a metterlo sul piatto per arrivare al giocatore italiano che, a differenza dell’ex Udinese, non ha mai giocato una partita in Serie A, arrivando in Francia direttamente dalla stagione disputata in Serie B con il Pescara.

Per Verratti quindi potrebbe proseguire la carriera all’estero senza calcare i campi del massimo campionato italiano. Il pescarese fu acquistato dal PSG nel 2012 per volere di Leonardo che puntò in maniera decisa sull’astro nascente del calcio italiano, dimostrando poi di avere ragione considerata la carriera ad altissimi livelli del classe 1992. Nelle ultime settimane si era parlato anche di un possibile trasferimento in Arabia Saudita per Verratti così come dell’interessamento da parte della Roma anche se l’alto ingaggio del centrocampista rendono difficile l’operazione.

L’Atletico Madrid potrebbe però risparmiare sull’ingaggio di De Paul, destinandolo a quello di Verratti. Nei giorni scorsi sono arrivate le dichiarazioni dell’ex agente di Verratti, Donato Di Campli, che ad RMC Sport ha affermato che i giocatori subiscono dei ricatti al PSG vivendo come in un carcere. Dichiarazioni che hanno scosso molto l’ambiente della squadra transalpina con il giocatore che è finito ancora di più nel mirino dei tifosi. La sensazione è che però Luis Enrique voglia puntare sul calciatore italiano, considerato importante per il suo centrocampo.