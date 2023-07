‘Terremoto’ in attacco: 130 milioni e addio Juve

La Juventus ha la possibilità di incassare 130 milioni di euro, migliorando il suo bilancio e ricostruendo un’intera squadra per il futuro

Il tutto partirà dalla cessione eccellente di qualche big: tira aria di rivoluzione all’interno del club bianconero. Le ultime mosse della società juventina fanno capire come nessuno può considerarsi più al sicuro.

L’arrivo di Cristiano Giuntoli ha già portato un aspetto di determinazione in più all’interno della Juventus, che aveva sofferto soprattutto per la mancanza di leadership societaria. Con il nuovo direttore, nessuno ora può considerarsi appagato, prova ne è anche quanto successo a Leonardo Bonucci, raggiunto in vacanza per ricevere il ben servito proprio dai dirigenti.

La società però dovrà anche incassare, oltre che risparmiare sugli ingaggi. In questo caso, si muove una chance importante: ottenere ben 130 milioni di euro per i big, vendere per poi rifondare una squadra con criterio e con top player da costruire nel corso del tempo.

Due big vanno via, rivoluzione Juve: via Chiesa e Vlahovic

La situazione economica dei bianconeri spinge verso un grande sacrificio, meglio ancora se saranno in due i big a partire, portando così una dote di denaro importante per il bilancio. Ed è un po’ ciò che si sta osservando in questo periodo a poter spinger verso questa doppia soluzione, andando a trovare quei club che possono permettersi un tale investimento. 130 milioni per Chiesa e Vlahovic, una soluzione che darebbe una grande boccata d’ossigeno sul bilancio, ma anche tanti grattacapi per i tifosi.

Sostituire i due big dell’attacco non sarebbe facilissimo, anche se paradossalmente è il ruolo dove i bianconeri sono messi meglio anche in un’ottica futura. La coppia ex viola potrebbe portare una media di 65 milioni a testa, arrivando così a un maxi introito. Chiesa al Newcastle sarebbe una soluzione interessante per gli inglesi, che già hanno investito su Tonali e potrebbero farlo sull’esterno. La prospettiva di tornare in Champions e di essere protagonista in Premier potrebbe stuzzicare il figlio d’arte, al suo posto i bianconeri investirebbero su un esterno come Berardi o Orsolini.

La questione punta vedrà il serbo protagonista, Vlahovic al Psg potrebbe essere il colpo decisivo per i francesi, soprattutto se cederanno anche Mbappè. Il centravanti pensa al momento alla Juventus, ma il feeling con Allegri non è mai esploso. Nel ruolo la Juve ha già Milik e Kean, e potrebbe eventualmente inserire un nuovo elemento. Il serbo invece avrebbe una grande occasione per diventare davvero un campione.