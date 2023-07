Hamilton, attacco frontale: che bordata all’inglese!

Lewis Hamilton non cattura sempre la simpatia degli addetti ai lavori, in Formula 1 sta emergendo una polemica contro il pilota inglese

La Mercedes alterna buoni spunti a grandi flop, e il sette volte campione del mondo attende di vincere una gara in pista dall’ottobre 2021. Con un contratto ancora in bilico, arriva ora un attacco frontale all’operato di Lewis Hamilton.

La stagione 2023 della Formula 1 è quella che sta assorbendo il maggior numero di polemiche. Non potrebbe essere altrimenti, considerando come lo spettacolo in pista si divide in due tronconi: da una parte Max Verstappen che cerca di vincere il titolo il prima possibile, dall’altra il resto del mondo a combattere dal secondo posto in poi.

Fra questi anche Lewis Hamilton, che ha un periodo altalenante un po’ come tutta la Mercedes. Futuro non saldo per il pilota inglese e nuove critiche giunte a spaccare in due gli appassionati, un ex campione ha così messo nel mirino il numero 44.

Hamilton, che polemica dal grande ex

Il pilota inglese è stato protagonista per una proposta nel mondo della Formula 1, ovvero quella di far partire tutte le macchine, in fase progettuale, allo stesso momento, senza dare evidenti vantaggi quando c’è ancora un campionato in corso. Chiaro il riferimento alla Red Bull, che sta già puntando alla macchina del futuro ben sapendo come non serve migliorare oltremodo quella di questa stagione. Un messaggio non ritenuto proprio funzionale da un’ex gloria della F1. Montoya ha attaccato Hamilton: l’ex pilota degli anni duemila è ora protagonista.

Se n’erano perse un po’ le tracce, l’ex pilota della Williams era destinato a ben altra carriera ma non ha reso secondo le altissime aspettative dei tempi. Così, al podcast di MyBettingSistes ha rivelato: “Hamilton ha dimenticato qualcosa, è divertente quando va davanti alle telecamere a dire che non è giusto, anticipando che Max Verstappen vincerà anche il prossimo anno. Dimentica invece quando dominava la sua macchina ed erano tutti contenti di questo”.

Dai tempi di Schumacher a quelli odierni è cambiato tanto, Montoya ha chiarito come le nuove regole siano già una garanzia, la competitività sta aumentando e che Hamilton si stia sbagliando sul predominio unico e assoluto anche per il futuro. L’ex pilota ha aggiunto: “Nel Gran Premio di Silverstone basti pensare come la Mclaren era seconda e la Williams ancora a punti. Le nuove regole stanno funzionando, il divario dal vertice si è già ridotto”.