Allegri e Giuntoli li cacciano tutti: altri due come Bonucci

Dopo aver comunicato a Bonucci di non rientrare più nei piani, la Juventus vorrebbe salutare un altro paio di calciatori

Leonardo Bonucci dovrebbe lasciare la Juventus dopo 12 stagioni in bianconero, come deciso dalla società e dall’allenatore. La Signora, infatti, ha comunicato al difensore di Viterbo che non rientra più nei piani e che pertanto può considerarsi fuori dal progetto. Bonucci, un paio di mesi fa, aveva reso nota la sua intenzione di ritirarsi dal calcio giocato nel 2024. Pertanto, quella ormai iniziata sarebbe stata la sua ultima stagione da calciatore. Il difensore sperava di poter chiudere la carriera in bianconero, ma le cose sono andate in maniera molto diversa.

Bonucci, infatti, avrebbe chiesto di giocare di più per poter rincorrere un posto a Euro 2024, in modo da provare a difendere il titolo del 2021. Garanzie che Allegri non ha potuto dargli, anche perché il tecnico ha già dimostrato di preferire Danilo, Bremer e Gatti al 36enne.

In più, oltre all’età avanzata, nella scelta della Juve ha pesato l’ingaggio da 6,5 milioni di euro ancora percepito dal numero 19. Ma la notizia circolata in queste ore è che Allegri, Giuntoli e il resto della dirigenza sono pronti a dare il benservito ad altri due giocatori della rosa.

La Juve dà il benservito ad altri due giocatori: ecco quali

Oltre ai calciatori rientrati dai prestiti, ovvero Weston McKennie, Denis Zakaria e Arthur, la Signora sta cercando di liberarsi anche di altri due giocatori che non fanno più parte del progetto. Secondo quanto riportato dal giornalista Luca Momblano di Juventibus, infatti, potrebbe essere applicato il ‘metodo Bonucci’ anche ad altri due difensori.

Si tratta di Alex Sandro e Rugani, che potrebbero presto fare le valigie e lasciare la Continassa. Il brasiliano – che ha ancora un anno di contratto a 6 milioni di euro – da diversi anni non riesce più a garantire un rendimento all’altezza, mentre il difensore italiano vede ormai il campo con il contagocce.

La Juve ritiene entrambi i giocatori sul mercato: secondo Momblano sia Alex Sandro che Rugani hanno ricevuto dai loro procuratori le stesse comunicazioni che la Juve ha riservato a Bonucci. Con il brasiliano e l’ex Cagliari, però, Madama non intende usare il pugno di ferro: l’obiettivo è invitare entrambi a esplorare il mercato e cercare una nuova soluzione, anche perché Allegri avrebbe fatto chiaramente capire di non ritenerli utili alla causa. Nelle prossime settimane sono attesi sviluppi.