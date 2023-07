Champions League, 2° turno: lo Zalgiris può vincere in casa dello Struga? Ferencvaros favorito con il Klaksvik

Prosegue il cammino delle squadre impegnate nei turni di qualificazione della Champions League. Oggi e domani andranno in scena diversi match validi per il ritorno del secondo turno. Ecco quali sono quelli più interessanti.

In cerca di una vittoria esterna lo Zalgiris di Cheburin, che non è andato oltre uno scialbo 0-0 nella gara di andata interna contro lo Struga. Tanta imprecisione per i lituani, i quali ora dovranno provare a vincere in Macedonia: su Planetwin365 la vittoria dello Zalgiris vale 2,15 volte la posta, su WilliamHill si va al raddoppio esatto mentre su Betclic si moltiplica 2,18 volte. Dopo aver vinto il campionato in patria, i macedoni hanno dimostrato di non godere di un ottimo stato di forma (ko in tre gare su cinque) e potrebbero soccombere tra le mura amiche: segnaliamo anche la quota della giocata “Parziale-finale 2/2”, su Planetwin365 a 3,77, su Unibet a 3,60 e su WilliamHill a 3,25.

Cerca il riscatto anche il Ferencvaros. Gli ungheresi hanno chiuso in parità (anche qui 0-0), la gara esterna contro il modesto Klaksvik, squadra delle isole Faroe che è riuscita in casa a proteggersi dagli attacchi di Traore e compagni. Secondo Planetwin365 la vittoria del Ferencvaros è quotata a 1,19, su WilliamHill a 1,17 e su Unibet 1,22. Molto allettante la quota dell’Handicap 1 (-1), vittoria con almeno due gol di scarto del Ferencvaros, su Planetwin365 a 1,65, per Unibet è a 1,62 e su Betclic a 1,64.

Ha sorpreso molto la sconfitta esterna del Ludogorets, superato per 2-0 dai kosovari del Ballkani. Ora dovrà provare a ribaltare la situazione: su Planetwin365, il successo casalingo dei bulgari è offerto a 1,29, su WilliamHill a 1,25 e su Unibet a 1,28. Da provare anche la giocata “Parziale-finale 1/1”, su Planetwin365 a 1,85; su WilliamHill la stessa giocata pagherebbe 1,80 volte la posta e su Unibet 1,70.

È stata, poi, molto deludente la prova dello Slovan Bratislava: la squadra di Weiss ha pareggiato clamorosamente in casa contro i lussemburghesi dell’Hesperange e ora si trova costretta a vincere fuori casa. Su Planetwin365, la vittoria dello Slovan è quotata a 1,80, su WilliamHill a 1,70 e su Unibet a 1,75. Non sarebbe assurdo immaginare una partenza molto decisa degli slovacchi: interessante la quota del segno “2” al primo tempo, data da Planetwin365 a 2,31; si scende a 2,15 secondo WilliamHill mentre Unibet la propone a 2,28.