Colpo di scena Roma: 23 milioni, affare in Turchia

Nuova trattativa in vista per la Roma di José Mourinho che sembra aver dato l’ok ad un altro colpo in entrata: svelato di chi si tratta

Preparazione estiva iniziata in sordina per la Roma che ha deciso di svolgere le prime settimane di ritiro nel proprio quartier generale a Trigoria. Lì, senza avere troppo le luci dei riflettori addosso, il tecnico José Mourinho sta lavorando prima di tutto sulla testa dei suoi giocatori. Poi, nella seconda fase di precampionato, si lavorerà alacremente anche sulla parte tecnica.

In ballo c’è un posto in Champions League da blindare visto che in questa due stagioni sotto la guida dello Special One la compagine giallorossa non è ancora mai riuscita a finire tra le prime quattro della Serie A. Lode al tecnico portoghese che è riuscito a far vincere alla Roma alla Conference League ma quella capitolina è una pizza che chiede sicuramente di più.

Per far sì che questo obiettivo diventi realtà, la dirigenza ha già ufficializzato un doppio colpo in entrata niente male, soprattutto se si pensa che entrambi i giocatori sono arrivati a costo zero. I primi rinforzi dei giallorossi rispondo ai nomi di Houssem Aouar e Evan N’Dicka. In più, qualche settimana dopo, è arrivato dal Leeds anche il jolly Rasmus Kristensen, abile nel giocare sia in difesa che sulla fascia. Ma non è finita qui, perché la società giallorossa sembra aver messo gli occhi addosso ad un giovane talento turco.

Calciomercato Roma, individuato il nuovo rinforzo: affare da 23 milioni di euro

Sarebbe un colpo niente male per il club che sta lavorando per tirare fuori i 23 milioni richiesti dalla società cedente. Il profilo attenzionato dal direttore sportivo Thiago Pinto e dal suo staff è quello del classe 1999 Ferdi Kadioglu. Ventitreenne, compirà 24 anni ad ottobre, originario dei Paesi Bassi ma di passaporto turco che di mestiere fa il terzino destro.

Il suo contratto è ancora piuttosto lungo visto che lo vedrà legato al Fenerbahce, suo attuale club di appartenenza, fino al 2026, per questo se la Roma vorrà convincere i turchi a cedere dovrà bussare alle loro porte con una somma di denaro convincente. Mourinho, che dal proprio canto è sempre stato un allenatore con un occhio di riguardo nei confronti dei giovani, ha già dato il suo ok per il trasferimento.

Kadioglu è cresciuto nelle giovanili del NEC Nijmegen, club olandese, per passare poi al Fenerbahce nell’estate del 2018 in cambio di un milione e mezzo di euro. Un passo alla volta è riuscito a conquistare il proprio posto in rosa fino a diventare uno dei titolari inamovibili dei gialloblù di Istanbul. Quest’anno il talento di fine millennio scorso ha preso parte 32 incontri di campionato realizzando 3 goal e 5 assist totali.