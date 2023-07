Clamoroso affare tra Juve e Atalanta, cambia maglia

Juve e Atalanta sono pronte a proseguire il loro rapporto sul mercato, c’è un affare in ballo che potrebbe essere chiuso nelle prossime ore

Storicamente i due club hanno sempre fatto affari, anche in questa stagione ci sarà uno stretto rapporto di collaborazione che potrebbe portare un nuovo trasferimento, per volere anche dei due tecnici.

Il calciomercato prosegue ed è il momento di fare delle scelte nette e mirate. Juve e Atalanta sono due squadre che parteciperanno alle coppe, ma con diversi obiettivi, così come in campionato avranno ben altri livelli da andare a definire.

Allegri punta su una Juve che sappia riscattarsi, Gasperini invece sa come la rosa è in definizione, riservando qualche sorpresa. In questo caso, ben prima della chiusura del mercato permettendo a un top player di cambiare maglia.

Dalla Juve all’Atalanta, colpo a sorpresa McKennie

L’ipotesi è di un trasferimento in prestito ideale per tutte le parti in causa. Consentendo di poter ritrovare un po’ di smalto in Serie A, e soprattutto maturare una dimensione europea in maniera definitiva, anche per attrarre così eventuali nuovi acquirenti per il prossimo futuro. L’Europa League da giocare in nerazzurro è uno stimolo, fare bene con Gasperini sarebbe come garantirsi un biglietto di successo per il futuro: Weston McKennie all’Atalanta, sembra questo l’affare che potrebbe essere messo in piedi.

Il calciatore americano starebbe valutando l’ipotesi di rimanere in Italia, c’è una buona chance da poter sfruttare a Bergamo. È un tipo di calciatore che manca all’Atalanta, un elemento con tante gare sulle spalle e con esperienza internazionale, ideale per le rotazioni ma anche per consentire a Gasperini di sperimentare un nuovo tipo di centrocampo. Il mediano degli Usa sarebbe un colpo importante per i nerazzurri, si tratta sul prestito con diritto di riscatto e parte dell’ingaggio pagato dai bianconeri.

Mckennie all’Atalanta potrebbe muovere anche uno scambio, seppur a titolo temporaneo. I bianconeri potrebbero essere interessati a qualche elemento in uscita, i nomi di Demiral, Zapata, Muriel e di altri bergamaschi potrebbero essere utili per completare la rosa. Non è un caso come la Juve possa puntare su un difensore centrale che già conosce, oppure su un attaccante che abbia esperienza in Serie A. ù

Nel primo caso, Demiral sarebbe un cavallo di ritorno in bianconero per convincere definitivamente Allegri, i due attaccanti invece sono a scadenza nel 2024 e arriverebbero a Torino come riserve affidabili. Senza dimenticare poi come Giuntoli abbia gli occhi vigili su Carnesecchi, ma per la prossima stagione.