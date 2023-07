Inter, Bonucci dopo Cuadrado: la provocazione

Dopo aver prelevato Cuadrado dalla Juventus, l’Inter non è affatto intenzionata a fermarsi: occhio ad un altro eventuale grande ritorno di un ex

Cuadrado all’Inter è uno degli acquisti più discussi degli ultimi giorni. Nessuno si sarebbe mai aspettato un approdo del genere, e la cosa ancora più clamorosa è che la dirigenza nerazzurra non sembra affatto intenzionata ad arrestare qui la sua corsa. Il prossimo colpo tutto da valutare, e potrebbe riguardare a sua volta un’altra grande vecchia conoscenza.

Indubbiamente l’innesto del colombiano è funzionale per quanto concerne i bisogni della rosa di Inzaghi. Un giocatore duttile, disciplinato e di grande esperienza. Con i bianconeri si è rivelato tra i migliori assistman dell’epoca recente della Juventus, e chissà che queste sue qualità non possano emergere anche a San Siro. Dumfries avrà dunque un nuovo vice sulla fascia, che grazie al suo dinamismo sarà in grado di non far percepire alcuna differenza. Seppur alcuni tifosi ritengano addirittura molto più forte l’ex bianconero.

Ma questi sono solamente pareri soggettivi, che eventualmente daranno la loro conferma o meno sul terreno di gioco. Unico metro di valutazione che effettivamente conta. Di recente i nerazzurri hanno dunque definito l’ingaggio del giocatore, il quale arriverà a firmare un contratto che durerà fino al 2024. Un ottimo investimento, per un giocatore che in un modo o nell’altro ha scritto una considerevole pagina di storia del campionato nostrano.

Ma la difesa dell’Inter è tutto fuorché esente da pericoli. Così, dopo aver ritoccato la corsia di destra come meglio non si poteva fare considerando la spesa, i nerazzurri stanno pensando al prossimo colpo. La compagine meneghina avrebbe bisogno di un altro centrale difensivo, e sulla scia di Cuadrado c’è già chi ironizza in merito ad un’altra suggestione.

Bonucci ritorna all’Inter? Il commento sarcastico su Twitter

Questa provocazione lanciata tramite post su Twitter, difficilmente potrebbe in realtà trasformarsi in una concreta suggestione: Bonucci ed un clamoroso ritorno all’Inter. Dopo il polverone alzato dall’innesto di Cuadrado, la squadra di Inzaghi tornerà nuovamente a far parlare di sé.

Nello specifico è Paolo Ziliani a scrivere ironicamente: “Fantastico il colpo di Cuadrado all’Inter. Ma Marotta non è contento, ora farà un tentativo con Bonucci”.