James Rodriguez in Serie A: destinazione pazzesca

By

Sarà pure una stella in declino, ma il nome di James Rodriguez è ancora in grado di accendere la fantasia e l’entusiasmo dei tifosi

Ha compiuto trentadue anni da qualche giorno, James Rodriguez e nonostante la sua carriera sia entrata nel rettilineo finale, il suo è ancora un nome che scatena la fantasia e l’entusiasmo di tifosi e appassionati di calcio. Colombiano, trequartista mancino, in possesso di classe e talento in quantità più o meno illimitata, Rodriguez conquistò il mondo durante i mondiali del 2014 che si disputarono in Brasile.

In quella rassegna iridata James si mise in mostra trascinando la Colombia a suon di gol e assist, tanto da convincere parte della critica a definirlo il nuovo Cristiano Ronaldo. Ma dopo quell’exploit il giovane trequartista colombiano non è riuscito ad acquisire la continuità di rendimento propria dei fuoriclasse.

Eppure le occasioni non gli sono mancate, anzi. Il suo trasferimento milionario al Real Madrid che lo acquistò nell’estate del 2014 sembrava un segno del destino, con il ventitreenne James che avrebbe giocato insieme al suo idolo Cristiano Ronaldo. Ma non tutte le favole hanno il lieto fine e proprio con il trasferimento nei Blancos è iniziata la lenta ma inarrestabile parabola discendente di Rodriguez.

L’ultima stagione lo ha visto oscuro gregario in un campionato di per sè molto marginale come quello greco. Dopo sole diciassette presenze e cinque gol realizzati con la maglia dell’Olympiakos il club di Atene gli ha concesso la risoluzione del contratto. Dunque, l’ex stella dei mondiali brasiliani è ora finita nel dimenticatoio.

James Rodriguez, ci pensa un club di Serie A: l’entusiasmo dei tifosi è incontenibile

A sorpresa però il trentaduenne trequartista colombiano potrebbe approdare nel nostro campionato, in una Serie A che sta perdendo appeal stagione dopo stagione. E’ la Salernitana il club che secondo alcune indiscrezioni riportate dalla stampa locale sta tentando di mettere a segno il colpaccio. Il presidente Danilo Iervolino, dopo Ribery, vorrebbe regalare ai tifosi granata un altro grande campione.

La trattativa si preannuncia piuttosto complessa, ma sembra che oltre al direttore sportivo Morgan De Sanctis lo stesso allenatore Paulo Sousa si sia impegnato in prima persona per convincere Rodriguez a sposare il suo progetto tecnico. Nella Salernitana Rodriguez avrebbe un ruolo chiave, facendo da punto di riferimento per i compagni in tutte le azioni d’attacco. I tifosi granata sognano ad occhi aperti.