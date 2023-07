Serie A, si ricomincia: dal 7 a 16 luglio i raduni. Frosinone primo a radunarsi

La Serie A 2023/24 comincia a delineare le sue prime date non ufficiale. A cominciare da venerdì 7 sono iniziati i raduni delle formazioni di Serie A per cominciare l’avvicinamento alla prossima stagione.

I RITIRI IN SERIE A

7 LUGLIO: FROSINONE, NEO PROMOSSO IN SERIE A, IL PRIMO A RIUNIRSI

La formazione ciociara neo promossa ha appena cambiato guida tecnica passando da Grosso a Di Francesco. Per comprendere meglio la Serie A, in tanti nella rosa dei laziali dovranno fare i conti con l’inesperienza. Ecco perché il Frosinone ha già cominciato il 7 luglio, venerdì, il suo raduno che proseguirà fino 24 luglio al Centro Sportivo “Campo i Prati” di Fiuggi.

9 LUGLIO: ECCO L’UDINESE

I bianconeri, reduci da un’ottima stagione, si sono riuniti nella giornata di ieri, domenica. Per una settimana tra visite e primi allenamenti, i bianconeri, agli ordini del confermato Sottil, si sono allenati a Udine. Solo più tardi dal 17 luglio al 2 agosto, i friulani si trasferiranno a Bad Kleinchircheim.

10 LUGLIO: TUTTE ASSIEME

Quest’oggi, invece, si ritroveranno ben 10 formazioni tutte.

Il Cagliari comincerà la preparazione da 10 al 21 luglio al Centro Sportivo di Asseminello nel Centro Sportivo di casa in provincia di Cagliari. Solo a partire dal 24 luglio al 4 agosto, i rossoblù si trasferiranno a Chatillon.

Tra le 10 squadre c’è anche l’Empoli che farà il ritiro “a casa” Centro Sportivo Monteboro. Il Genoa, invece, da oggi sarà in ritiro in Val di Fassa fino al 25 luglio.

Anche la Juventus si radunerà oggi a Torino. Allo Juventus Training Center della Continassa inizieranno a fare le visite mediche pre-stagionali. I bianconeri andranno poi in tournée negli USA dal 21 luglio al 3 agosto. Il Milan procederà con un programma simile a quello della Juventus: prima a Milanello, e poi negli USA a partire dal 20 luglio.

Oggi sarà il giorno anche del Monza, oggi i brianzoli andranno in ritiro a Ponte di Legno-Tonale dove resteranno fino al 23 luglio. Giorno di raduno a Trigoria anche per la Roma di José Mourinho. I giallorossi si raduneranno oggi. Dal 22 luglio, i capitolini saranno a casa del loro tecnico in Algarve, mentre hanno annullato la tournée in Corea del Sud per via dei mancati pagamenti dal Paese asiatico. Raduno oggi anche per la Salernitana, mentre dal 28 luglio al 6 agosto sarà a Fiuggi. Il Sassuolo, ugualmente, si raduna oggi e fino al 27 luglio sarà a Vipiteno-Racines. Infine, anche il Torino si radunerà oggi al Filadelfia e poi dal 17 al 29 luglio andrà in ritiro a Pinzolo.

11 LUGLIO

Domani sarà il turno di Atalanta, Lazio e Hellas Verona. I bergamaschi si prepareranno alla prossima stagione di Serie A, radunandosi a Zingonia. Dal 16 luglio al 22, invece, saranno a Clusone in Val Seriana.

La Lazio dall’11 al 28 luglio sarà nel consueto ritiro ad Auronzo di Cadore, dove ormai da anni si svolge la preparazione pre-stagionale dei biancocelesti.

Infine, l’Hellas Verona dall’11 al 23 luglio sarà in ritiro a San Martino di Castrozza.

12 LUGLIO

Mercoledì, invece, sarà il turno di Fiorentina e Bologna. I viola svolgeranno tutto il ritiro pre-stagionale “a casa” al Viola Park. Il Bologna invece andrà a Rio Pusteria e rimarrà in Trentino Alto-Adige fino al 22 luglio.

GLI ULTIMI RADUNI DELLA SERIE A: ANCHE IL NAPOLI CAMPIONE

Le ultime società a radunarsi saranno l’Inter che giovedì 13 luglio si ritroverà alla Pinetina. Dopo un primo periodo ad Appiano Gentile, i vice Campioni d’Europa partiranno alla volta del Giappone per una tournée di una settimana dal 24 luglio al 1° agosto.

Venerdì 14 luglio, invece, sarà il turno del Napoli di Rudi Garcia. I Campioni d’Italia cominceranno la prima parte del ritiro come accade da anni a Dimaro. I partenopei rimarranno in Trentino fino al 25. Dal giorno dopo, il 26, gli azzurri si trasferiranno a Castel di Sangro, località dove il Napoli rimarrà fino al 12 agosto.

L’ultima squadra a radunarsi sarà il Lecce. I salentini cominceranno la loro preparazione domenica 16 luglio a Folgaria sull’Alpe Cimbra.