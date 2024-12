Federica Pellegrini, ammissione agghiacciante: quasi nessuno lo sapeva

Federica Pellegrini ha scelto di rivelare un aspetto che in pochi conoscevano: le parole della campionessa sono durissime

Federica Pellegrini sta stupendo tutti a Ballando con le Stelle. La Divina è senza dubbio una delle protagoniste principali dell’edizione 2024 del dancing show condotto in prima serata da Milly Carlucci su Rai 1. La campionessa di nuoto è riuscita anche a vincere una puntata in coppia con Pasquale La Rocca, a dimostrazione dei tantissimi progressi fatti dopo le prime uscite.

Federica Pellegrini è sposata dal 2022 con il suo allenatore Matteo Giunta, con cui è legata sentimentalmente dal 2019. La coppia ha una figlia, Matilda, nata il 3 gennaio 2024: il suo arrivo ha fatto esplodere di gioia mamma e papà. Tuttavia la medaglia d’oro a Pechino 2008 ha avuto anche relazioni passate tutt’altro che serene.

Lo ha rivelato la stessa ‘Divina’ in una lunga e interessante intervista rilasciata al quotidiano ‘La Stampa’. Federica Pellegrini si è soffermata sul rapporto tra lei e Filippo Magnini, durato ben sei anni (dal 2011 al 2017). Le cose non sono finite bene: l’ex nuotatrice ha infatti sposato il cugino di Magnini, mentre lui è convolato a nozze con Giorgia Palmas (hanno anche loro una bimba, Mia, nata nel 2020).

Bomba Fede Pellegrini: l’ammissione ha spiazzato i fan

Pellegrini spiega che la relazione con Magnini è stata un vero tormento: “Io e lui ci siamo massacrati – le parole della concorrente di Ballando con le Stelle – quindi è evidente che non eravamo destinati a essere importanti l’uno per l’altra“. Proseguendo poi nell’intervista la campionessa di nuoto rivela che in realtà le sue relazioni con gli uomini non sono state mai semplici, specialmente con i colleghi.

Federica Pellegrini ha infatti confessato che nel corso della sua carriera tanti colleghi maschi hanno provato a sminuirla: una cosa che continua a verificarsi ancora oggi. In più, nelle storie d’amore, ci sono stati problemi di varia natura, come racconta lei stessa a La Stampa: “Tira e molla, tradimenti, mi sono incasinata la vita, sono diventata una macchina da gossip: l’ho usato, mi ha travolto, ora sto alla larga“.

Infine un accenno a quanto accaduto con Angelo Madonia, il ballerino con cui la Divina ha cominciato il suo percorso in Ballando con le Stelle ma che successivamente è stato fatto fuori dal programma. Pellegrini sottolinea che stava diventando “un elemento di disturbo” e che certi comportamenti non le andavano giù. I due non si sono più sentiti: “Nella vita ognuno si sceglie le persone con cui vuole avere a che fare“.