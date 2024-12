Usain Bolt, novità sconvolgente in queste ore: game over

Superato Usain Bolt. La notizia che arriva sullo straordinaria atleta, il velocista imprendibile, ridefinisce alcuni passaggi della carriera: i dettagli

Al Mondiale Under-17 al quale prese parte nel luglio del 2003, quando aveva appena 16 anni e 11 mesi, Usain Bolt firmò la miglior prestazione della storia, lasciando intravedere le qualità di quello che sarebbe diventato il più grande velocista di tutti i tempi: corse la distanza del 200 metri in 20”13. Numeri impressionanti soltanto a pronunciarli, che giammai si sarebbe creduto di poter rivedere. Invece, il tempo è stato paziente e ha proposto sulla scena mondiale qualcosa di ancor più incredibile.

Il prossimo 29 dicembre, infatti, compirà 17 anni l’australiano Gout Gout, il quale ha partecipato agli All School Athletics Championships di Brisbane e il cronometro ha registrato per 200 metri appena 20”04 necessari a percorrerli. Frantumato il record di Usain Bolt. Essendo Under-17, si tratta di una valenza appena statistica. Il dato che realmente pesa è quello che l’australiano ha ottenuto in Oceania, che resisteva da ben 56 anni ovvero dai tempi dei 20”06 di Peter Norman.

Insomma, i paragoni si sprecano già e i record vacillano ma indubbiamente il termine di comparazione principale resta Usain Bolt, al quale Gout assomiglia nemmeno troppo vagamente soprattutto per lo stile di corsa. L’ha ammesso lo stesso australiano, che ha affermato: “Vedo delle somiglianze nel movimento delle braccia e la falcata a ginocchia alte”. Il mito di Gout tuttavia è Noah Lyles, mentre il velocista coltiva il sogno di vincere il doppio oro sui 100 e sui 200 metri alle Olimpiadi di Brisbane del 2032, in casa.

Usain Bolt bruciato sul tempo dal nuovo recordman australiano: la storia

Gout Gout è nato nel Queensland, a Ipswich, sebbene i suoi genitori siano originari del Sud Sudan e trasferitisi in Australia pochi anni prima della nascita dell’atleta, il quale è ultimo di sette figli. Il padre lavora in ospedale come tecnico della ristorazione, mentre la madre svolge il lavoro di domestica.

Da piccolo Gout era appassionato di calcio al punto da praticarlo, mentre ammirava l’idolo Cristiano Ronaldo. Poi si è iscritto alla Grammar School di Ipswich, dove viene segnalato come un potenziale talento del rugby. I dubbi sulla disciplina a cui dedicarsi definitivamente vengono sciolti dall’allenatrice di atletica, Diane Scheppard.

La donna intravede il talento del giovane atleta ad appena 13 ed è bastato poco, grazie alla facilità di apprendimento di lui e alla predisposizione naturale per farsi conoscere. Dall’età di 14 anni una serie di partecipazioni a più eventi, riscuotendo grande successo: ad esempio nella primavera del 2023 stabilisce il record australiano Under-18 sui 200 metri con 20”87 ai campionati nazionali juniores di Brisbane.

L’anno che sta per volgere al termine è quello che maggiormente l’ha visto esplodere e affermarsi, vincendo innanzitutto i 100 metri ai campionati del Queensland. Cos’ha in serbo per lui il futuro? Non si fatica a credere che qualcosa di straordinario.