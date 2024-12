Lazio, missione Inter per Baroni e i suoi

È una super Lazio, forse la migliore della stagione, quella che si prepara al Monday Night di lusso in Serie A contro l’Inter. Morale alle stelle, consapevolezza di marmo e il ricordo della sconfitta contro il Parma che sembra ormai talmente lontano da essere appena percettibile. Un incidente di percorso, più che un bagno di realtà.

Lazio, dopo Parma biancocelesti super

Da lì la Lazio ha sconfitto due volte il Napoli, in casa e fuori, in Coppa e in Campionato, travolgendo poi l’Ajax ad Amsterdam in Europa League. Meglio di così, davvero, non poteva arrivare alla sfida con l’Inter. La notte di gala dell’Olimpico è un’occasione d’oro per tentare il colpo grosso: mettere la freccia sull’Inter e contestualmente candidarsi ufficialmente per la lotta al titolo. Servono però piedi per terra e intensità per tenere testa a una Inter che arriva all’appuntamento della Capitale ferita e affamata dopo il ko in Champions di Leverkusen. L’emergenza alla voce infortunati sembra definitivamente rientrata, con Vecino che dovrebbe accomodarsi in panchina e Romagnoli che stringerà i denti al centro della difesa. Il grande assente per Baroni sarà ovviamente il Taty Castellanos, squalificato, che lascerà spazio là davanti a Pedro o Noslin, con il secondo favorito a prendere il posto dell’11 biancoceleste.

Gioele Anelli