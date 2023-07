Juventus, Arthur va alla Fiorentina per riscattarsi

Oramai è fatta, la Juventus ha trovato una sistemazione per Arthur, pronto a diventare un nuovo giocatore della Fiorentina. Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà, Juventus e Fiorentina avrebbero trovato l’accordo per il trasferimento dell’ex Barcellona. Un’operazione con cui la Viola si assicura un regista in grado farle fare il salto di qualità a centrocampo. Mentre i bianconeri cedono Arthur per provare a farlo rilanciare e sperare nel riscatto da parte dei Viola.

I DETTAGLI DELL’OPERAZIONE ARTHUR TRA JUVENTUS E FIORENTINA

Dopo una fallimentare stagione passata a Liverpool, condizionata da un problema fisico, Arthur è pronto a ripartire. Il brasiliano ex Barcellona si trasferirà dalla Juventus alla Fiorentina. L’operazione dovrebbe chiudersi sulla base di un prestito oneroso con diritto di riscatto. Il prestito dovrebbe costare almeno 2.5 milioni, mentre il riscatto dovrebbe essere fissato intorno ai 20 milioni. Ci sarà poi da capire quanto dell’ingaggio del brasiliano sarà pagato dalla Juventus. Al momento, alla Juventus, Arthur percepisce circa 6 milioni di euro, una cifra insostenibile per i viola e dunque ci sarà un contributo della Vecchia Signora.

Per comprendere fino in fondo come si concluderà l’operazione, ci sarà inoltre da sapere se, come ipotizzato, prima di andare alla Fiorentina, Arthur rinnoverà il contratto con la Juventus fino al 2027 con l’obiettivo di spalmare il costo residuo a bilancio e l’ingaggio rimanente. Da non escludere che il prestito possa essere anche biennale.

ITALIANO TENTA IL RILANCIO, LA JUVENTUS SBLOCCA LE USCITE

La Fiorentina punta su Arthur per completare il suo centrocampo. La formazione di Vincenzo Italia, durante questa stagione, non ha potuto contare su un centrocampista dalle doti di regia. Italiano ha dovuto riadattare la sua Fiorentina. Con Arthur ora prova a migliorare l’impostazione della manovra e dare maggiore qualità al suo palleggio che spesso ha stagnato sulla trequarti. Il brasiliano dovrà contribuire a migliorare la qualità del gioco verticale. Se Arthur dovesse contribuire davvero nella stagione della Fiorentina, sarebbe un’ottima notizia per i viola ma anche per la Juventus, speranzosa di liberarsi di un esubero pesante.

Quella di Arthur alla Fiorentina per la Juventus è la prima cessione di una lunga serie. L’obiettivo bianconero è quello di liberare spazio a bilancio per inserire nel centrocampo anche Franck Kessiè. Prima di arrivare all’ivoriano ci sarà da piazzare almeno Zakaria e probabilmente McKennie. Ma attenzione anche alla possibilità di rivedere al ribasso l’attuale ingaggio di Paul Pogba.