Vasseur esce allo scoperto: ecco i piloti Ferrari per il 2024

In un’intervista a Motorsport.com, Frederic Vasseur ha fatto un annuncio importante sulla prossima stagione della Ferrari

Seconda parte di luglio con la Formula 1 protagonista. Due i Gran Premi in programma in Ungheria e Belgio, gli ultimi prima della pausa di Agosto che precederà il ritorno in pista previsto alla fine del mese prossimo a Zandvoort, in Olanda, “casa” di Max Verstappen.

Il pilota della Red Bull, dominatore assoluto della stagione, con altre due vittorie nei prossimi due GP potrebbe mettere un’ipoteca definitiva sulla conquista del terzo titolo mondiale consecutivo, traguardo che, comunque, non sembra attaccabile anche in caso di possibili defaillance all’Hungaroring e Spa.

Lotta per il Mondiale, sia piloti che costruttori, dalla quale è stata tagliata fuori, fin da subito, una Ferrari troppo altalenante nel rendimento. Le buone prestazioni in Canada e in Austria avevano fatto sperare i tifosi della Rossa poi, nuovamente, delusi da quanto avvenuto a Silverstone con Sainz e Leclerc lontanissimi dal podio.

Proprio i due piloti della Ferrari sono al centro di numerose indiscrezioni di mercato in vista del 2025. Rumors alimentati dal mancato rinnovo per entrambi del contratto in essere con il team di Maranello che ha una scadenza fissata al 2024.

Ferrari, Vasseur fa chiarezza su Sainz e Leclerc

Tra le due, la posizione decisamente più in bilico è quella di Sainz, per il quale si è scritto di un approdo alla Sauber-Audi. Le pretendenti non mancano anche per Leclerc, accostato alla Aston Martin come erede di Fernando Alonso e anche alla Red Bull in un’ipotetica coppia da sogno con Max Verstappen.

A decidere il destino dei due piloti Ferrari sarà Frederic Vasseur. Il nuovo team principal della Ferrari sta lavorando su più fronti. Ormai è risaputo come sia alla ricerca di nuove figure nel reparto tecnico-ingegneristico dopo gli addii di Sanchez e Mekies. Ricerca che sta portando Vasseur a sondare la disponibilità di profili di team rivali, Red Bull e Mercedes su tutti e, a lasciare momentaneamente in secondo piano, la questione dei possibili rinnovi di Sainz e Leclerc.

Lo ha ribadito lo stesso Vasseur in un’intervista a Motorsport.com, nella quale ha implicitamente confermato che gli attuali due piloti saranno in Ferrari anche nel 2024: “Hanno ancora un anno di contratto – spiega il team principal – (Il rinnovo ndr) Non è una questione che va discussa ora, non è la prima preoccupazione. Ne parleremo sicuramente in futuro. Ora la priorità è concentrarsi sul team. Non voglio elementi di distrazione.”

Vasseur ha anche smentito l’interessamento della Ferrari per Alexander Albon, attuale pilota della Williams: “Non so da dove è uscita questa storia. Sta facendo un buon lavoro ma questo non significa che sia interessato a prenderlo.”