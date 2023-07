L’ex Juve per Sarri: la Lazio piazza il colpo

In casa biancoceleste sono settimane molto calde in casa mercato. Maurizio Sarri è in attesa di novità positive.

Dopo aver perso ufficialmente Sergej Milinkovic-Savic (la stella biancoceleste è volata in Arabia, all’Al Hilal) il club capitolino rischia ora di cedere anche Ciro Immobile, pilastro e leggenda della storia recente biancoceleste.

Secondo alcune indiscrezioni un club della Saudi League ha offerto oltre 30 milioni alla Lazio e un mega contratto al calciatore. Immobile e la società ci stanno pensando seriamente, consapevoli che potrebbe essere l’ultima chance ‘economica’ della sua comunque straordinaria carriera. D’altro canto i tifosi sperano di non vedere concretizzarsi l’addio del proprio beniamino.

Il club disputerà il prossimo anno la Champions League e Immobile potrebbe giocarla finalmente con la maglia della Lazio. I tifosi pretendono chiarezza, Sarri è consapevole che la squadra necessita di rinforzi per giocare al meglio la prossima Champions League e tutte e tre le competizioni, e per confermare almeno il secondo posto dello scorso anno.

Lotito è al lavoro, ma il mercato è tutt’altro che semplice, i prezzi sono aumentati e le trattative appaiono sempre più complicate. Un chiaro esempio è quello relativo al ruolo di esterno offensivo. Il mercato del club capitolino va abbastanza a rilento, Sarri è impaziente e sono giorni caldi attorno al club. L’addio di Tare ha complicato le cose e ora la Lazio vive una fase cruciale in vista della prossima stagione.

Lazio, sprint per l’esterno ex Juve

Felipe Anderson e Zaccagni sono gli unici veri esterni della rosa, Pedro è un jolly che Sarri usa per tutto l’attacco mentre Luka Romero è andato al Milan. Di conseguenza servono esterni offensivi. Il sogno di Sarri era Domenico Berardi, ma il Sassuolo spara molto alto e dopo la cessione di Frattesi vorrebbe evitare nuovi addii. Per questo motivo la Lazio ha deciso: la priorità ora si chiama Riccardo Orsolini, esterno protagonista nell’ultima stagione con il Bologna.

Il calciatore ha il contratto in scadenza nel 2024 e dopo un passato dove ha solo presenziato raramente in Juve e Atalanta, sogna ora un club di prima fascia. La Lazio può rappresentare l’opportunità giusta, le trattative per il rinnovo con il Bologna stentano a decollare e quindi non è escluso un colpo dei biancocelesti.

Il mercato è pronto ad entrare nel vivo e la Lazio, dopo il colpo Castellanos per l’attacco, punta ad accontentare Sarri con un altro rinforzo di qualità. Senza dimenticare il sostituto di Milinkovic-Savic con Zielinski e Fernandes nel mirino continuo del club.