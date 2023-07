Ultim’ora, addio sconvolgente in Formula 1: tifosi esterrefatti

Nella Formula 1 dove tutti vogliono tornare c’è chi invece ha deciso di lasciare il mondo dei motori, spiazzando tutti gli appassionati

Una perdita da registrare per il circus motoristico, un pilota ha detto stop e difficilmente cambierà idea. È stato uno dei protagonisti più discussi nelle ultime stagioni, farà decisamente altro nei prossimi mesi.

La stagione 2023 della Formula 1 è senza dubbio incanalata sui binari ben saldi di Max Vertappen, lasciando imprevedibilità solo alle sue spalle se consideriamo ciò che accade in pista oltre il primo posto e per le decisioni dei piloti. Sono loro i grandi protagonisti, tornati ad esserlo proprio grazie alle scelte sul presente e sul futuro che fanno spesso discutere.

In questo caso, un pilota si ritira e la scelta assume i contorni della decisione irrevocabile. Una scelta ponderata ma netta, non si vedrà più uno dei driver senza dubbio più discusso e spesso protagonista per le sorti del mondiale di F1, quando un incidente decise il mondiale in favore di Max Verstappen. Appende il volante al chiodo Nicolas Latifi.

Latifi si ritira, cosa farà l’ex Williams

Dopo l’incidente del 2021 che portò alla safety car ad Abu Dhabi, creando un vantaggio importante per Max Verstappen (rimontò Lewis Hamilton), il pilota canadese non è stato più lo stesso, tanto da aver ribadito di aver ricevuto lettere di odio e minacce di morte in seguito a quell’episodio in pista.

Rimase in F1 anche nel 2022 ma con la Williams ci furono ben poche soddisfazioni, il team lo ha appiedato in questa stagione e, dopo alcuni mesi, è tornato a parlare. Latifi ha confermato il suo ritiro, farà ben altro e lo ha annunciato con un messaggio.

Latifi ha spiegato come sia stato lui stesso a non voler correre nel 2023, non per questo manca la voglia di inseguire altri sogni. La scelta dell’ormai ex pilota sta un po’ turbando gli sportivi, davvero increduli per questo cambio così radicale. Non lo vedranno probabilmente nemmeno a bordo pista per commentare le gare di Formula 1, come tanti suoi ex colleghi, per la scelta effettuata.

Nicolas Latifi sarà uomo d’affari, ma prima tornerà a studiare. Vuole conseguire un master in business administration per poi tuffarsi con decisione nella nuova carriera: “Ho sempre avuto un vivo interesse per il mondo degli affari, se non avessi seguito la strada delle corse avrei studiato all’università in questo settore. Un Mba era ciò che volevo fare nella mia vita post-automobilistica, anche se lasciavo il mondo dei motori a 40 anni”.