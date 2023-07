Alex Zanardi, messaggio strappalacrime: brividi per i tifosi

La battaglia di Alex Zanardi resta quella di un’intera nazione di sportivi, con un importante messaggio di supporto che ha commosso i fan

Il campione paralimpico lotta da tre anni. Dopo l’incidente in handbike è cresciuto l’affetto verso Zanardi. Sta procedendo con la riabilitazione e non vuole mollare, al suo fianco ci sono tutti quelli che amano lo sport e hanno sempre stimato la voglia di combattere dell’ex pilota.

Tre anni fa la vita di uno degli sportivi più amati fu sconvolta da un incidente spaventoso. La sua handbike finì contro un camion: sin da subito le condizioni dell’ex pilota della Williams apparvero gravi. A tre anni dall’incidente e dopo qualche operazione, Zanardi è tornato a casa ed è ora assistito dalla sua famiglia, che ha voluto mantenere la privacy sullo stato attuale di salute.

La riabilitazione prosegue, mentre l’affetto del pubblico aumenta ed è diventato un esempio importante per i giovani. Lo ha dimostrato di recente anche il capo dello Stato, Sergio Mattarella, citandolo in una intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport, e ora arriva un gesto particolare che commuove tutti i fan.

Alex Zanardi, un gesto che commuove

La tragedia di Zanardi è stata scioccante, ma resta sempre una figura nella vita da ammirare per la forza e il coraggio mostrato. Il fenomenale Alex, dopo il primo terribile incidente del 2001 dove perse le gambe, non si pianse addosso e divenne prima campione nelle para-olimpiadi, poi anche conduttore televisive con Sfide su Rai 3. Le sfide continuano e in questo caso il suo esempio è messo in risalto nel Lazio, da Francesco Perna atleta paraciclista che ha avuto in dono un innovativo modello di handbike.

Realizzato grazie ai suggerimenti di Zanardi e donato alla società Velosport di Ferentino, che ha come suo tesserato proprio Francesco Perna. Le parole dell’atleta sono di piena ammirazione verso il suo collega bolognese: “Zanardi è il mio mentore, dico grazie a lui e alle sue gesta. I miti sono fatti di forza, tenacia e sacrificio, lui ne è tra le più grandi dimostrazioni”. Nelle parole riportate da Tg24.info, la commozione e la consapevolezza di come sia ancora un esempio per un’intera categoria di atleti.

L’handbike è stata consegnata grazie anche al supporto della Regione Lazio, con un progetto di supporto per favorire l’inclusione sociale nei riguardi delle persone con disabilità attraverso la pratica sportiva. Il sogno a Ferentino è di poter ospitare un giorno non troppo lontano proprio Zanardi.