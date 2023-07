Hamilton, ci siamo: “Contratto agli avvocati”

Lewis Hamilton, è arrivata un’importante novità per il pilota della Mercedes. L’ha comunicata lui stesso

Non certo il Mondiale che si aspettava Lewis Hamilton. Dal leggendario duello con Max Verstappen nel 2021, il pilota inglese della Mercedes non ha più lottato per le posizioni di vertice, costretto ad assistere, come tutti i colleghi, allo strapotere del rivale olandese e della sua Red Bull.

Una Mercedes che, da dominatrice assoluta della Formula 1 nello scorso decennio, è retrocessa quasi al ruolo di comprimaria, accontentandosi di lottare nel cosiddetto “mondiale degli altri” con Ferrari e Aston Martin, quest’ultima peraltro un pò in calo dopo un promettente inizio di stagione.

Una situazione che non può non piacere a chi, come Hamilton, negli anni è stato abituato alla vittoria o quantomeno a lottare per le posizioni di vertice. Un’annata, quella in corso, che il pilota di Stevenage sta affrontando anche in scadenza di contratto, una situazione insolita per lui, la quale ha inevitabilmente alimentato indiscrezioni di mercato su un suo possibile addio alla Mercedes.

Hamilton, l’annuncio che sa di conferma: ci siamo

Ricorderete tutti, la clamorosa indiscrezione rilanciata dalla stampa inglese sul possibile passaggio di Hamilton alla Ferrari, in una trattativa che avrebbe portato Charles Leclerc alla Mercedes.

Un’ipotesi che ha fatto sognare i tifosi della Rossa e gli appassionati di Formula 1 in generale, attratti dall’idea che uno dei piloti più forti della storia potesse guidare una delle monoposto simbolo della F1.

Rimarrà solo un sogno il possibile arrivo di Hamilton in Ferrari. La realtà è ben altra. Sir Lewis, infatti, si appresta a rinnovare il contratto con la Mercedes. Lo ha dichiarato lui stesso a margine del GP di Ungheria, nel quale ha confermato, peraltro, quanto annunciato precedentemente da Toto Wolff che mai ha messo in dubbio la permanenza dell’ex campione del mondo con la scuderia anglo-tedesca.

“L’accordo è molto vicino – ha spiegato Hamilton come si legge nelle dichiarazioni riprese da FormulaPassion – non so quando ci sarà la firma. E’ una cosa che riguarda gli avvocati ormai per i dettagli. Il team ci sta lavorando. Ormai tra noi non ci sono più trattative.”

Tutto come previsto, insomma. Verosimilmente il nuovo contratto che Hamilton formalizzerà con la Mercedes, legherà a vita il pilota al team con il quale ha vinto sei dei sette Mondiali di Formula 1. Un sodalizio inossidabile che proseguirà con la speranza per Lewis di tornare competitivo per il Mondiale già dalla prossima stagione.