Juventus, Elkann lancia l’allarme: “La Superlega è la Premier League”

Oggi la famiglia Agnelli compie 100 anni alla guida della Juventus, un’occasione perfetta per John Elkann, numero uno di Exor, per la parlare del momento bianconero a La Stampa. Un centinario quello della famiglia Agnelli proprietaria della Juve che arriva in un momento storico complicato. Dalla penalizzazione, ai problemi del calcio italiano, la Juventus è l’effetto di queste situazioni e John Elkann lo sa.

ELKANN, “LA JUVENTUS È UNA SOLUZIONE”

Se nella stagione 2022/2 la Juventus ha vissuto tante difficoltà dovute soprattutto all’extracampo, John Elkann guarda avanti. La prossima stagione sarà importante per ripartire. Tuttavia, si riparte sempre un passo indietro rispetto alla Premier League: “La Superlega c’è già in Europa ed è la Premier League. I migliori calciatori vanno lì a giocare – dice il capo della famiglia Agnelli – Gli altri campionati sono alla deriva”. In questo contesto, che risposte ha il calcio europeo? Non ci sono ancora le risposte “è un problema europeo”.

In Italia, la Juventus ha vissuto momenti difficili dovuti ai processi che l’hanno vista e la vedranno coinvolta. I bianconeri spesso si sono sentiti attccato, John Elkann non esita a sottolinearlo: “C’è chi pensa che la Juventus sia il problema. Al contrario, la Juventus è parte della soluzione, è storicamente l’ossatura del calcio italiano” Dice John Elkann spingendo sul fatto che la Juventus della famiglia Agnelli non solo lo è importante per il sistema italiani in generale ma anche per la Nazionale. D’altronde, la Juventus è di conseguenza la Famiglia Agnelli non si è mai risparmiata per sostenere il calcio italiano: “La Juventus ha speso mezzo miliardo per acquistare calciatori da società italiane”. Insomma, un monito a lavorare tutti assieme per risollevarsi senza attacchi. D’altronde Elkann difende l’operato della Juventus: “Continueremo a difenderci nelle sedi opportune senza arroganza”.

LA JUVENTUS RIPARTE DA GIUNTOLI

Se ancora ci fosse il dubbio sulla centralità di Giuntoli alla Juventus, John Elkann non ha lasciato spazio a dubbi. Il dirigente toscano è una scelta della proprietà della Juventus, e come tale su di lui ci sono grandi aspettative. John Elkann glissa, ovviamente, sul calciomercato e risponde così: “Il colpo più importante lo abbiamo già messo a segno ed è Giuntoli. Ovunque sia andato ha fatto bene, valorizzando i giovani. Qui potrà fare lo stesso”.

JUVENTUS-AGNELLI, CENTENARIO ATIPICO

Per il centenario della proprietà Agnelli, la Juventus ha pensato ad una serie di celebrazioni che arriveranno all’autunno, tra cui diversi eventi e alcune occasioni speciali nelle quali ritrovarsi. A cominciare dal 9 agosto con l’allenamento a porte aperte all’Allianz Stadium, che di fatto sostituisce il classico di Villar Perosa, che quest’anno non ci sarà. Di fatto un passo avanti nel solco della tradizione che cambia. I tifosi che accorreranno vivranno una sorta di Juventus Day.