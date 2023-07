Mbappè, altro che Real: maxi offerta in arrivo

Continua senza sosta il tira e molla tra il Paris Saint Germain e la stella francese Kylian Mbappé: l’ex attaccante del Monaco avrebbe ricevuto un’offerta ma non dal Real Madrid

Quando ad inizio estate Kylian Mbappé ha annunciato che non avrebbe rinnovato il suo contratto in scadenza nel 2024 con il PSG, il club lo ha messo di fronte ad un ultimatum: prolungamento o addio.

Il comportamento di Mbappé, infatti, ha indispettito il club di Nasser Al Khelaifi. Secondo Les Parisiens, infatti, Mbappé ha già trovato un accordo con Florentino Perez per accasarsi al Real Madrid nell’estate 2024, quando il suo contratto con il PSG sarà cessato. Nelle ultime ore, però, sembra essere arrivata una corposa offerta che potrebbe portare Mbappé lontano dal PSG ma anche dal Real.

Tra Real e PSG spunta un’altra pretendente: offerta folle per avere Mbappé

Sono ormai diverse estati che il nome di Kylian Mbappé viene accostato, con molta insistenza, al Real Madrid. Il calciatore francese è uno dei sogni di Florentino Perez che da tempo ha iniziato la sua opera di convincimento per portarlo al Santiago Bernabeu.

Nelle intenzioni dell’ex Monaco la stagione che prenderà il via ad agosto sarebbe l’ultima con il club parigino prima di vestire la casacca dei Blancos. La volontà del calciatore, però, non coincide con quella del club che eviterebbe volentieri di perdere uno dei suoi migliori calciatori a parametro zero. In soccorso del Paris Saint Germain, come riportato da Calcio e Finanza, potrebbe arrivare un club della Saudi Pro League.

Si tratta dell’Al Hilal che in questa sessione di mercato ha già acquistato Kalidou Koulibaly, Sergej Milinkovic-Savic e Ruben Neves. Secondo le indiscrezioni, il club saudita avrebbe recapitato ad Al Khelaifi un’offerta di 200 milioni, subito accettata dai vertici del PSG. Per il calciatore sarebbe pronto un contratto da 400 milioni per una singola stagione, sulla falsa riga di quanto vociferato mesi fa per portare Leo Messi in medio oriente prima poi del suo approdo a Miami.

Al termine dell’accordo annuale, inoltre, i sauditi sarebbero disposti a lasciar partire Mbappé in direzione Madrid. L’attaccante francese potrebbe approfittare di questa offerta per lasciare Parigi senza interrompere il sogno di vestire la maglia dei Galacticos. Continuare la lotta con il PSG, infatti, potrebbe farlo finire fuori rosa e, di conseguenza, influenzare pesantemente il suo rendimento e la condizione fisica anche in vista di EURO2024.