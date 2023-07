Mbappé scatena l’asta: sta per succedere di tutto

Asta alle porte per Kylian Mbappé in uscita dal Paris Saint-Germain, ma ecco quanti attaccanti ora potrebbero cambiare maglia

Ci sono anni in cui tutto tace tranned anni in cui la cessione di un attaccante scatena il famoso valzer delle punte. Le stagioni più calde con i passaggi dei migliori bomber da una squadra all’altra sono sempre quelli che entusiasmano di più la fase di calciomercato estivo. Questo potrebbe essere l’anno giusto.

Il rischio di non vedere più qualche bomber in Italia è concreto, ma anche loro verranno sostituiti degnamente da altri attaccanti con nomi che potrebbero infiammare le piazze. Vediamo quali sono le punte in giro per il mondo che potrebbero cambiare casacca da oggi fino alla fine di agosto.

Iniziamo dal protagonista assoluto che potrebbe scatenare il tutto: Kylian Mbappé avrebbe deciso che la scorsa è stata la sua ultima stagione con la maglia del Paris Saint-Germain. La Scarpa d’Oro del Mondiale 2022 non rinnova con i parigini che per adesso starebbero ancora provando a convincerlo. Se l’attaccante però restasse fermo sulle sue posizioni, allora arriverebbe la cessione per non perderlo a zero tra un anno.

Terremoto alle porte, cambia tutto da Mbappé in poi

A quel punto potrebbe o cambiare tutto o confermarsi una voce che vedrebbe Dusan Vlahovic della Juventus al centro di un interesse del PSG. Attenzione però, perché se Victor Osimhen costa troppo anche per il Paris, in caso di una cessione illustre e quindi di un super guadagno, la squadra francese potrebbe anche ripensare al nigeriano del Napoli. Il caso in cui potrebbero cambiare le carte in tavola invece è un altro.

Stando alle ultime voci di mercato, il Bayern Monaco sarebbe la squadra in questo momento più vicina ad Harry Kane. L’inglese però potrebbe finire tra le preferenze dei parigini, mentre a guardare da lontano il tutto sarebbe Rasmus Hojlund. Il Manchester United sarebbe intenzionato a prenderlo ma ancora non ha formulato offerte e se la Juve vendesse presto Vlahovic allora potrebbe fiondarsi proprio sul danese.

A sua volta, la punta bianconera potrebbe interessare anche al Tottenham se i londinesi cedessero prima Kane. Attenzione però anche al Chelsea. Lo stesso che potrebbe fare però un’offerta proprio per Mbappé, che a proposito, dovrebbe trovarsi una nuova squadra.

Sul francese risulta esserci ormai da tempo il Real Madrid così come potrebbero arrivare altre offerte dall’Arabia Saudita. Ormai nessuno si sorprenderebbe se da lì arrivassero chiamate anche per il classe ’98 e sembra che già ci stia pensando l’Al-Hilal, squadra di Milinkovic-Savic e Koulibaly.