Mondiali femminili: big match tra USA e Olanda! Sabato Francia-Brasile, mentre l’Italia sfida la Svezia

Prosegue il Mondiale femminile di cacio, che si sta disputando tra Australia e Nuova Zelanda. Oltre all’Italia, che scenderà in campo sabato prossimo, sono diversi i match da tener d’occhio e su cui si potrebbe puntare. Vediamo quali.

Nella notte tra mercoledì e giovedì, alle ore 3 italiane, gli Stati Uniti se la vedranno con l’Olanda, in una gara che vede affrontarsi le due capolista del gruppo E. Le americane, che ricordiamo hanno vinto le ultime due edizioni della competizione, hanno superato agevolmente il Vietnam con un secco 3-0; mentre le olandesi hanno vinto di misura contro il Portogallo.

Proprio questo match può essere considerato come una sorta di replay della finale della Coppa del Mondo 2019. Anche questa volta partono leggermente favorite le ragazze di Andonovski: su Planetwin365, parliamo di 1,70 volte la posta; su WilliamHill 1,65 e su Betclic 1,72. Fatto sta che spesso e volentieri, quando si affrontano le due Nazionali in questione vengono fuori match molto divertenti: segnaliamo la quota del 3-2 finale in favore degli Stati Uniti, su Planetwin365 a 31,35; mentre su WilliamHill e Unibet è a 29.

Sabato alle ore 12, invece, si giocherà Francia-Brasile, sfida valida per il gruppo F e particolarmente importante specialmente per le transalpine. Se le ragazze di Sundhage sono uscite vincenti dall’esordio con Panama e attualmente sono in testa al girone, le francesi hanno pareggiato con la Giamaica e una sconfitta contro le sudamericane potrebbe essere decisiva. Potrebbe essere una sfida molto equilibrata: basti pensare che la Francia sia leggermente favorita e la sua vittoria sia quotata 2,45; su Betclic 2,40 e su WilliamHill 2,30. Non sarebbe da escludere che il primo tempo possa chiudersi in pareggio: su Planetwin365, il segno “X” all’intervallo è quotato 2,12; su Unibet 2,10 e su Betclic 2,08.

E le Azzurre? L’Italia viene da un successo importante ottenuto sull’Argentina, grazie alla rete di Girelli nei minuti finali. Sabato mattina sarà impegnata contro la Svezia, la quale è uscita anch’essa vincente all’esordio contro il Sudafrica. La possibilità che le ragazze di Milena Bertolini escano imbattute dalla sfida, doppia chance X2, pagherebbe 1,98 volte la posta su Planetwin365; su Betclic è a 1,85 e su WilliamHill 2. Non sarebbe da escludere neanche che il match possa essere molto equilibrato: segnaliamo l’Under 2,5 finale, a 1,70 su Planetwin365; mentre su Betclic e WilliamHill è a 1,66.