Retroscena Lukaku: il motivo shock del tradimento

Molti tifosi dell’Inter si chiedono ancora i motivi del tradimento di Lukaku: spunta un’indiscrezione shock

In questo calciomercato estivo tiene ancora banco la vicenda relativa a Romelu Lukaku. Come noto, l’Inter ha deciso di interrompere ogni contatto con il bomber belga a causa del comportamento del giocatore. I nerazzurri avevano infatti trovato l’intesa con il Chelsea per il trasferimento a Milano a titolo definitivo di Big Rom (35 milioni di euro più 5 di bonus) ma Lukaku non si è fatto trovare al telefono.

Le indiscrezioni su un eventuale accordo con la Juventus – pronta a offrire un triennale da 9 milioni di euro al giocatore – hanno mandato su tutte le furie i nerazzurri, che hanno deciso di mettere fine alla trattativa e virare su altri obiettivi.

Tuttavia, nonostante siano ormai passate quasi due settimane, il tanto chiacchierato trasferimento di Lukaku alla Juve non è ancora avvenuto. Cristiano Giuntoli, nel corso della sua prima conferenza stampa da nuovo Football Director dei bianconeri, ha fatto chiaramente capire che prima di vedere arrivare nuovi giocatori alla Continassa bisogna prima liberarsi degli esuberi.

Lukaku è quindi costretto ad attendere e in questi giorni sono state tante le voci che lo hanno riguardato. Oltre alle ricchissime offerte provenienti dall’Arabia, a cui l’attaccante belga avrebbe già risposto di no, c’è anche chi sostiene che Lukaku abbia provato a ricontattare l’Inter trovando però un muro da parte dei nerazzurri.

Tutta la verità su Lukaku: cosa ha portato alla rottura

Nel frattempo l’ex bomber di Everton e Manchester United continua a postare Storie su Instagram (la maggior parte in bianco e nero, ndr) sostenendo che si stiano raccontando molte bugie sul suo conto. Ma allora quale sarebbe la verità?

Stando a quanto rivelato ai microfoni di TV Play da Sebastian Frey alla base della rottura tra l’Inter e Lukaku ci sarebbe uno scontro avvenuto alla fine della scorsa stagione. I protagonisti sarebbero Big Rom e il tecnico dei nerazzurri, Simone Inzaghi.

L’ex portiere di Parma e Inter spiega che poco prima che finisse la stagione i due hanno avuto uno scontro che ha portato a una rottura. Una distanza, secondo Frey, che è ormai incolmabile e che porterà Lukaku a scegliere una delle due destinazioni rimaste. Anche secondo l’ex portiere l’attaccante della Nazionale belga finirà alla Juventus oppure in Arabia Saudita. Già nei prossimi giorni il futuro di Lukaku dovrebbe essere più chiaro.