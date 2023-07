Allegri ha già deciso: il prossimo colpo della Juve

Il tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri, a quanto pare ha le idee abbastanza chiare per poter rinforzare la sua squadra in questa sessione estiva

La preparazione da parte del team bianconero procede. L’obiettivo è decisamente quello di fare molto meglio rispetto alla passata stagione. I tifosi, infatti, sperano che la nuova dirigenza faccia qualcosa in questa sessione estiva di calciomercato.

Proprio l’allenatore juventino, Massimiliano Allegri, sa già il tipo di calciatore che vuole per la sua rosa. Il suo obiettivo, infatti, è quello di riportare in Italia un giocatore che conosce sin troppo bene il campionato di Serie A. Non è da escludere che da Torino possa arrivare una importante offerta per il calciatore.

Uno degli obiettivi della ‘Vecchia Signora’ è quello di rinforzare, senz’altro, la linea difensiva. In particolar modo la parte degli esterni. I nomi che circolano in queste settimane sono quasi sempre gli stessi. Nella lista dei preferiti spunta quello di Emil Alfons Holm, difensore appunto dello Spezia e della nazionale svedese. Sul calciatore, però, c’è anche l’ombra dell’Atalanta che è pronta ad effettuare una vera e propria asta con i bianconeri.

Juventus, Allegri ha le idee chiare: lo vuole a Torino

Tutto questo, però, potrebbe benissimo non verificarsi visto che Allegri opterebbe per un altro tipo di atleta. Come riportato in precedenza è pronto a fare follie per uno che conosce sin troppo bene visto che lo ha avuto come avversario. Stiamo parlando di Timothy Castagne, attualmente in forza al Leicester. Il belga non ha alcuna intenzione di affrontare la nuova stagione in Championship (la nostra Serie B) ed è pronto a ritornare anche in Italia per giocare ad alti livelli.

Sul calciatore ci sono anche alcune squadre di Premier League, pronte a convincerlo a farlo rimanere nel Regno Unito. La conferma dell’interessa del club torinese verso il calciatore belga arriva dal giornalista Nicola Balice. Direttamente dal suo account ufficiale di Twitter ha informato i suoi follower che il mister livornese preferirebbe optare verso l’ex bergamasco piuttosto che verso lo spezzino per la fascia di destra.

Castagne, nel corso dei suoi anni d’oro nell’Atalanta di Gian Piero Gasperini, si è tolto la soddisfazione di andare a segno in più di una occasione. Fornendo molti assist anche ai suoi vecchi compagni di squadra. Adesso, però, spetterà a Giuntoli effettuare un importante blitz in quel di Leicester per (ri)portare l’esterno destro in Italia.