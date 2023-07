Formula 1, decisione epocale: stentano tutti a crederci

Mentre Verstappen continua la sua marcia di avvicinamento al terzo titolo iridato, la Formula 1 sta per andare incontro ad una svolta epocale. Appassionati totalmente spiazzati.

11 Gran Premi disputati e 9 vittorie. Questo il personale di questa stagione di Max Verstappen.

Il bicampione del mondo in carica in questo 2023 non sta concedendo nulla ai propri avversari. Il rendimento dell’olandese, infatti, è senza precedenti. Sono diversi, infatti, i secondi che “Super Max” rifila ai suoi competitor nel corso delle prove del mondiale di Formula 1 che sono state disputate sino ad ora.

Una prova di forza pazzesca che sta mettendo in evidenza la straordinaria superiorità della Red Bull. La scuderia austriaca, infatti, è stata capace di migliorare, ulteriormente, l’auto che nella scorsa annata si è laureata campione del Mondo. Un progresso davvero eccezionale che ha concesso a Verstappen la macchina che lo sta trascinando verso un successo mondiale senza precedenti.

Formula 1, Verstappen insegue Schumacher

Il piazzamento peggiore che Max Verstappen ha ottenuto in questa stagione è il secondo posto che ha fatto registrare nei GP dell’Arabia Saudita ed in quello di Azerbagian. Un rendimento praticamente pazzesco che lo pone, giustamente, in testa alla classifica del mondiale piloti. Sorride anche la Red Bull che, grazie al secondo posto di Sergio Perez nella graduatoria dedicata ai piloti, è prima con un certo distacco rispetto alle atre Scuderie come la Ferrari che, invece, sta vivendo un mondiale anonimo.

Charles Leclerc e Carlos Sainz, infatti, sin dalle prime prove del Mondiale, non sono mai stati in grado di lanciare il guanto di sfida a Max Verstappen. La SF-23, infatti, non si è dimostrata essere un’auto competitiva al pari della Red Bull di Verstappen. Proprio per questo il pilota olandese non ha rivali e si sta avvicinando a grandi passi verso un titolo mondiale che potrebbe arrivare con un ampio anticipo. Infatti, le previsioni vanno verso un successo di “Super Max” con 6 GP di anticipo. Un record che appartiene a Michael Schumacher che ha trionfato in questo modo nel 2002 con la Ferrari.

Mentre Verstappen si avvicina a grandi passi al terzo titolo iridato consecutivo, la F1 ha annunciato un’importante svolta in vista del 2024. Infatti, come riportato da “fanpage.it“, a partire dalla prossima stagione scatterà il mondiale di Formula 1 femminile.

I team che partecipano al mondiale di F1 sceglieranno “una” pilota che dovrà difendere i loro colori in questo mondiale tutto al femminile. In totale le donne al volante saranno 15, 10 scelte dai team di F1 e 5 che difenderanno i colori di altre squadre. Il mondiale in rosa, in oltre, avrà lo stesso calendario della F1 maschile.