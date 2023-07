Silvia Provvedi, costume minuscolo: visione rovente

Un altro nuovo ed interessante capolavoro, pubblicato sul suo account ufficiale di Instagram, che porta la firma da parte di Silvia Provvedi – FOTO

Anche in questa occasione i suoi fan sono rimasti completamente senza parola dinanzi ad una bellezza stratosferica. La componente del duo ‘Le Donatella‘ non ha per nulla deluso le aspettative. Direttamente dalla Sardegna, dove si sta godendo le più che meritate vacanze, arriva un nuovo capolavoro social.

Inutile ribadire che la sua opera d’arte stia raccogliendo una serie importante sia di “mi piace” che di commenti di approvazione da parte dei suoi follower. Numeri che crescono con il passare delle ore. Un costume che mette in risalto tutte le sue importanti e fantastiche forme: Silvia Provvedi conquista ancora una volta il pubblico.

Dal Club Santagiusta (Cagliari) arriva un nuovo capolavoro che porta la sua firma. La meravigliosa cantante infiamma il suo account ufficiale di Instagram con una serie di foto a dir poco bollenti. Non si tratterebbe affatto della prima volta che si verifica una cosa del genere, ma anche in questa occasione ha fatto vedere a tutti le sue importanti qualità.

Silvia Provvedi, tutti in piedi per lei: che fisico

Un costume, che si avvicina al colore turchese, che le dona moltissimo e che mette in risalto tutte le sue forme. Lato ‘A’ in bella vista ed un fisico che non ha bisogno affatto di alcun tipo di presentazione. Sguardo sempre più provocante come non mai, occhi che fissano l’obiettivo della fotocamera e fan completamente in visibilio per questo scatto a dir poco da urlo. I commenti per Silvia Provvedi non si sono fatti assolutamente attendere.

In passato il suo nome è stato molto spesso chiacchierato, nel mondo del gossip, per via della relazione avuta con l’ex re dei ‘Paparazzi’, Fabrizio Corona. Poi le cose tra i due non sono andate per il verso giusto, tanto è vero che hanno deciso di chiudere il loro rapporto. Da qualche mese si sono allontanate dalla televisione, dopo aver partecipato a reality e ospiti in alcune puntate di altrettante trasmissioni.

La loro passione per il canto non è mai finita. Insieme alla sorella Giulia continuano a divertirsi ed a postare alcuni filmati del duo che ha fatto completamente impazzire il Paese intero. I suoi follower, nel frattempo, continuano a rimanere aggiornati con le ‘storie’ ed i post che le sorelle più famose di Italia continuano a condividere in rete, raggiungendo un successo a dir poco incredibile.