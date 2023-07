Belen Rodriguez, scatto da infarto: curve in bella mostra

Belen Rodriguez è tornata al centro dell’attenzione. La sua vita sentimentale è come una montagna russa e le ultime foto sui social infiammano i fan

La conduttrice argentina è la protagonista dell’estate: il gossip impazza e anche la stessa Belen ci mette del suo con foto davvero bollenti caricate sui suoi profili social.

Non c’è estate in cui non ci sia il tormentone di gossip, in questo caso è Belen Rodriguez a occupare tutte le prime pagine in materia. La conduttrice argentina, secondo le riviste dedicate, è in forte crisi con il marito Stefano De Martino, tanto da essere stata immortalata con una nuova fiamma, Elio Lorenzoni.

Non è la prima volta che l’argentina lascia il conduttore e ballerino napoletano, gli amanti del gossip seguono con grande voracità questa vicenda. Nel frattempo, è la stessa Belen ad alzare il tiro, le ultime foto su Instagram fanno impazzire i fan.

Belen in mezzo alla natura, spettacolo garantito

La discrezione non è proprio il punto forte di Belen, la vita sentimentale è quasi sbandierata ai quattro venti e anche sui social, per la fortuna dei suoi fan, è spesso protagonista. Nelle ultime ore, c’è uno scatto diventato particolarmente virale, soprattutto nell’indossare l’intimo color carne che la rende unica agli occhi dei follower. Effetto ottico strabiliante per Belen, che mostra le sue forme abbondanti e diventa immediatamente virale sul web.

Scatto tra le foglie e seduta sulla finestra per lei, l’esercito dei fan è letteralmente impazzito. L’argentina ha dei numeri importanti sui social, la platea sta aumentando sempre più nel corso del tempo. Tra le conduttrici tv è arrivata tra le prime in graduatoria sui social, ha ben 10,6 mln di fan su Instagram e in Italia occupa la dodicesima posizione. Ancora meglio va invece su un altro social come Tik Tok, particolarmente usato dai più giovani e dove occupa addirittura la terza posizione (con 238 mila seguaci), secondo i dati raccolti da influenceritalia.it

Numeri importanti che confermano come l’attenzione sia sempre rivolta verso la conduttrice, che è in cerca di nuove avventure professionali. Belen non sarà su Mediaset, l’addio voluto da Pier Silvio Berlusconi ha fatto discutere i fan, ma è stato comunque digerito dall’argentina che ora sta movimentando la sua vita privata. Per molti utenti le ultime voci sarebbero una sorta di manovra pubblicitaria per rilanciarsi in tv, per altri invece il sintomo di una inquietudine privata che proseguirà ancora nel corso del tempo.