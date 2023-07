Inter, Balogun il preferito ma Scamacca rimane in pole

Perso, o meglio rinunciato a Romelu Lukaku, completato il centrocampo con Lazar Samardzic e in attesa di sistemare la questione portiere, l’Inter deve pensare anche all’attacco. Il preferito dai dirigenti dell’Inter in questa fase del calciomercato è Folarin Balogun, ma in pole per l’attacco rimane Gianluca Scamacca. L’ex attaccante del Sassuolo è l’opzione migliore nell’ottica della dirigenza nerazzurra non solo per i costi ma anche per l’abitudine alla Serie A.

INTER, SCAMACCA VUOLE LA SERIE A

Non è un segreto, dopo la stagione deludente con la maglia del West Ham, Scamacca vuole tornare in Italia: l’opzione numero per il romano sarebbe la Roma, ma l’Inter segue a ruota. Marotta e Ausilio lavorano alacremente per capire se si possa trovare un incastro vantaggioso con l’Arsenal per assicurarsi Balogun. Incastro non facile, ma l’Inter ci prova e si tiene aperta anche l’opzione Scamacca. Il centravanti romano può partire perché il West Ham è entrato nell’ordine di idee che il rapporto è ormai logoro.

AFFARE NON FACILE

L’affare comunque non è facile, dal punto di vista del West Ham l’investimento di un anno fa è troppo importante per essere “sprecato” con un prestito”. Gli inglesi stanno provando a tenere il punto con una valutazione alta vicina ai 30 milioni. Col passare dei giorni aumenta però la possibilità che cedano sul prestito con diritto di riscatto e/o obbligo condizionato al raggiungimento di alcuni risultati.

DUELLO DI FINE MERCATO

È dunque possibile, se non probabile, che Inter e Roma si sfideranno fino all’ultimo per arrivare a Scamacca. Il numero 9 romano dovrà attendere ancora qualche settimana prima di tornare nel Belpaese. A quel punto, Scamacca vestirà la maglia dell’Inter o quella della Roma. L’Inter ha la concorrenza della Roma, che vanta la preferenza del calciatore. I giallorossi però hanno una situazione, se possibile, più complicata dei nerazzurri e possono offrire poco ai londinesi. Non solo, ma la Roma rispetto all’Inter può offrire a Scamacca un ruolo di primo piano nella formazione. All’Inter, il centravanti ex PSV dovrebbe giocarsi il posto con Thuram, dando per assodato che capitan Lautaro abbia un posto assicurato nel duo d’attacco.