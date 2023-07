Juventus, Lukaku ha pazienza, il Chelsea no

Prosegue la telenovela che riguarda Romelu Lukaku, l’attaccate belga è ancora un giocatore del Chelsea ma è promesso sposo della Juventus. Un matrimonio, quello tra Big Rom e la Vecchia Signora, che ancora non s’ha da fare. I bianconeri attendono gli sviluppi della situazione Vlahovic e intanto pensano alle contromosse per portare il belga sotto La Mole e accontentate Massimiliano Allegri.

LUKAKU, IL CHELSEA VUOLE UNA MOSSA UFFICIALE DELLA JUVENTUS

Sono passate oramai due settimane dal terremoto Lukaku-Inter-Juventus, ma ancora nulla si è mosso. I bianconeri speravano di chiudere rapidamente la cessione di Dusan Vlahovic per andare dal Chelsea con la promessa offerta da 37,5 milioni più 2,5 di bonus. Romelu sperava di potersi unire alla Juventus in tempi brevi. Invece, a 15 giorni da quelle incredibili notizie, con Lukaku pronto a voltare la faccia ai nerazzurri nessuna novità.

Dietro le quinte però qualcosa si muove. Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà nella serata di ieri, il club londinese attende impazientemente una mossa della Juventus. I bianconeri sono bloccati dalla presenza in rosa del centravanti serbo. Senza l’uscita dell’ex Fiorentina difficilmente potranno accontentare il Chelsea con un’offerta 40 milioni complessivi. Dal canto loro i dirigenti della Juventus non hanno intenzione di accelerare, forti della ferrea volontà del centravanti di rifiutare l’Arabia per la Juventus.

UNA CLAMOROSA POSSIBILITÀ

Col passare dei giorni e la concorrenza solamente dell’Arabia Saudita si starebbe anche profilando una clamorosa possibilità. Ovvero quella che vedrebbe Lukaku andare alla Juventus in prestito con diritto o obbligo di riscatto, a prescindere dalla partenza di Vlahovic. Chiaramente si tratta di un’opportunità da ultimi giorni. Tuttavia, il belga sembra avere tanta pazienza, la stessa che non ha il Chelsea che teme di non poter vendere Lukaku nemmeno in questa estate.

Certo questo scenario sembra improbabile anche in considerazione del fatto che la Juventus, ora ufficialmente senza coppe europee, non avrà bisogno di di una rosa extralarge. Ma Allegri vuole Big Rom e Cristiano Giuntoli proverà a strappare le migliori condizioni possibili, forse anche a costo di attendere agosto inoltrato.