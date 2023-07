Juventus, Vlahovic verso l’addio. Il PSG pronto ad affondare il colpo

Sembra oramai chiaro, le strade di Dusan Vlahovic e la Juventus si stanno per dividere. La destinazione probabile è quella di Parigi, dove Luis Enrique lo ha esplicitamente chiesto. Un richiesta che aiuta il PSG a risparmiare, visto che l’altro obiettivo Victor Osimhen costerebbe molto di più.

OFFERTA PER VLAHOVIC IN ARRIVO, LA JUVENTUS ATTENDE

Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà, Dusan Vlahovic avrebbe già dato l’ok per il suo trasferimento nella capitale francese. Il serbo diventerebbe il centravanti della squadra parigina, sostituendo almeno numericamente Leo Messi e completando un tridente che al momento consta di Neymar e soprattutto Kylian Mbappé. La Juventus ha fissato il presso intorno ai 90 milioni, dal canto loro i parigini vorrebbero offrire circa 70/75 milioni più bonus per arrivare 80/85 milioni. Dovrebbe essere l’offerta già molto vicina alle attese della Juventus, che farebbe una buona plusvalenza e farebbe cassa con la cessione i Vlahovic. Cassa che servirà a finanziare l’arrivo del suo sostituto, ma soprattutto ad evitare le cessioni di altri big.

UN’ALTRA GRANDE SCONFITTA

Le ultime stagioni della Juventus sono state caratterizzate da delusioni in campo e fuori. La vicenda delle plusvalenze è cartina tornasole di una gestione sbagliata sul mercato, i risultati sul campo l’effetto di scelte tecniche rivedibile, le decisioni prese in sede di mercato in uscita indirizzate solo e soltanto dal bilancio costringono la Juventus a perdere i pezzi pregiati. Dopo Matthijs de Ligt, che lo scorso anno ha scelto il Bayern Monaco, oggi tocca o dovrebbe toccare a Dusan Vlahovic che sceglie Parigi.

Se ne va un altro prezzo pregiato, forte e giovane. Se ne va un altro grande acquisto che aveva scelto la Juventus per crescere e dalla Juventus scappa per lo stesso motivo. La Juventus è la grande sconfitta della cessione di de Ligt (svenduto ai bavaresi per meno di 70 milioni), ed è la grande sconfitta della cessione di Vlahovic che sta per arrivare perché Dusan ha ormai deciso che il suo tempo in bianconero è finito.