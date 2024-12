Ultimatum Alonso, ansia ritiro: stavolta è game over

Fernando Alonso ha parlato del suo ritiro cogliendo alla sprovvista i suoi tantissimi fan: stavolta la decisione è presa

Il Mondiale 2024 di Formula 1, conclusosi lo scorso weekend ad Abu Dhabi sul circuito di Yas Marina, non è stato certamente quello che si aspettava Fernando Alonso. Lo scorso anno, il pilota spagnolo era stato grande protagonista, specialmente nella prima parte di stagione, riuscendo a concludere al quarto posto in classifica piloti a pari punti con Charles Leclerc.

Quest’anno, invece, le cose sono andate decisamente peggio per Alonso e per la Aston Martin. Il pilota di Oviedo non è riuscito a centrare nemmeno un podio e non è mai stato davvero in grado di inserirsi nella lotta tra Red Bull, McLaren, Ferrari e Mercedes. Una stagione deludente che però non cambia i piani dello spagnolo: nonostante i 43 anni di età l’ex pilota di Ferrari e Renault vuole continuare in F1 e spera di poter fare già meglio il prossimo anno.

Tuttavia il campionato a cui Alonso guarda di più è il 2026: sarà quella la stagione in cui l’Aston Martin potrà portare in pista una nuova vettura progettata da Adrian Newey. Il direttore tecnico della Red Bull lascerà infatti la scuderia di Milton Keynes per lavorare in Aston Martin a partire dal 2025.

Ultimatum Alonso: l’annuncio dello spagnolo gela i fan

Nell’intervista che Alonso ha rilasciato alla BBC, lo stesso pilota della Aston Martin spiega che le aspettative per questa nuova vettura sono appunto molto alte proprio perché verrà realizzata da Newey. Nella stessa chiacchierata con Andrew Benson della BBC Alonso svela anche che il 2026 potrebbe essere il suo ultimo anno in F1.

“Il mio contratto scade nel 2026“, le parole dell’asturiano, che però sottolinea di sentirsi ancora molto bene e di non badare troppo a tutto il tempo che è già passato: “I media mi ricordano di tanto in tanto alcune statistiche e numeri, ma per me mi sento come se avessi 25 o 30 anni e continuo a correre in F1″. Alonso ha poi ribadito che nel corso della sua lunga carriera in Formula 1 non ha mai saltato un allenamento o una sessione di test: la sua dedizione è stata totale.

Alonso è fiducioso che con l’arrivo di Newey e il cambio di regolamento si possa davvero pensare in grande nel 2026: il suo sogno è lottare per il terzo titolo iridato dopo i due conquistati con la Renault.