Terrore in campo, tennis sotto choc: malore improvviso

Nel mondo del tennis, negli ultimi mesi, si è parlato quasi esclusivamente di squalifiche eccellenti, polemiche a bordo campo, presunti favoritismi e tensioni tra atleti e federazioni.

Ma questa volta, il caso non riguarda Jannik Sinner, la WADA o decisioni arbitrali contestate. Stavolta si è sfiorato il dramma, e il silenzio che ha avvolto lo stadio negli ultimi istanti del match è stato assordante, più di qualunque discussione social o dibattito televisivo. Siamo in Sud America, dove si gioca uno dei tornei del circuito minore, ma la tensione non è affatto inferiore rispetto ai grandi palcoscenici. Il caldo, l’altitudine, la pressione di una stagione lunga e logorante: tutto può concorrere a trasformare una giornata normale in un momento fuori dal tempo.

Chi era sugli spalti ha raccontato di attimi interminabili, di medici che accorrono, di arbitri che interrompono l’incontro, di compagne di circuito con lo sguardo fisso e le mani tremanti. Nessun litigio, nessuna racchetta spaccata. Solo il silenzio e la paura. Non si tratta di un caso sportivo, ma di un episodio che scuote dentro. Qualcuno ha pensato subito al peggio, altri hanno temuto un dramma come già visto in passato. Per fortuna, stavolta il finale sembra meno cupo. Ma il cuore del tennis si è fermato per qualche minuto. A Bogotà, Francesca Jones si è accasciata in campo durante il match contro la Riera. Collassata mentre era al servizio. E solo ora si può tirare un sospiro di sollievo.

Paura per Francesca Jones, svenuta durante il servizio

Attimi di paura al torneo WTA di Bogotà, dove la britannica Francesca Jones è crollata in campo durante il match contro l’argentina Julia Riera, valido per il primo turno. L’episodio è avvenuto nel corso del terzo set, sul punteggio di 5-3 per la sudamericana: mentre si apprestava a servire, Jones si è improvvisamente accasciata, lasciando il pubblico sotto choc. Il personale medico è intervenuto tempestivamente, soccorrendola e trasportandola fuori dal campo in sedia a rotelle. La causa più probabile del malore è da ricondurre all’altitudine di Bogotà, che si trova a oltre 2.600 metri sul livello del mare: una condizione che può generare difficoltà respiratorie anche nei soggetti perfettamente allenati, ancor di più sotto stress fisico.

Francesca Jones, 23 anni, non è nuova a battaglie fuori dal comune: affetta dalla sindrome EEC, una rara malattia genetica che le ha causato malformazioni a mani e piedi, ha sempre affrontato il tennis con coraggio e determinazione. Proprio per questo il suo collasso ha colpito particolarmente il pubblico e gli addetti ai lavori. Fortunatamente, secondo quanto trapelato nelle ore successive, la giocatrice si è ripresa e non è in pericolo. Resta però forte lo spavento e l’eco di quei lunghi minuti di silenzio.