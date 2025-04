Juventus, con la Roma la prima di otto finali

Un’altra tappa fondamentale, probabilmente decisiva, per cementare un posto tra le prime 4. All’Olimpico contro la Roma la Juventus si gioca la prima delle 8 finali per la Champions League, come piace dire prosaicamente agli allenatori.

Juventus, con la Roma la prima finale

Ma a tutti gli effetti quello della Capitale è uno scontro diretto, che non concede margini per sbagliare. Anche perché la Roma ora è a -3 e un po’ di apprensione è ragionevole conservarla. I segnali confortanti che sono arrivati dall’infermeria nelle ultime ore regalano a Tudor un po’ di respiro nel ventaglio delle alternative. Andrea Cambiaso e Douglas Luiz saranno a Roma, completamente a disposizione, anche se nessuno dei due sembra al momento vicino a una maglia da titolare, dato che sono entrambi appena recuperati. L’emergenza resta dietro: l’allenatore croato avrà a disposizione di fatto solo 3 centrali dopo il ko di Gatti. Perciò, scelte obbligate con Kalulu, Renato Veiga e Kelly forzatamente dal 1’ all’Olimpico. Davanti Tudor riproporrà ancora Dusan Vlahovic supportato certamente da Kenan Yildiz a sinistra e – verosimilmente – Chico Conceicao a destra, che dovrebbe rilevare Koopmeiners dopo la prova opaca – l’ennesima – contro il Genoa. Sugli esterni ecco ancora Nico Gonzalez e McKennie, in attesa del pieno recupero di Cambiaso. In mezzo, intoccabili Thuram e Locatelli.

Roma, Ranieri presenta la sfida

Che Juventus si aspetta? Celik e Rensch sono recuperati: “La Juve ha cambiato filosofia di gioco, allenatore, tutto. È una squadra più determinata, come si è visto anche contro il Genoa. Una settimana di lavoro in più? Sicuramente aiuterà a rendere più specifiche tutte le richieste di Tudor. Celik è recuperato, mentre Rensch sta ancora recuperando e non sarà in panchina: non voglio rischiarlo. Gli altri stanno tutti bene“.

Roma-Juventus, le probabili formazioni

Roma (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Hummels, N’Dicka; Celik, Koné, Paredes, Angelino; Soulé, Baldanzi; Dovbyk. Allenatore: Claudio Ranieri.

Juventus (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Veiga, Kelly; Nico Gonzalez, Locatelli, Thuram, McKennie; Conceicao, Yildiz; Vlahovic. Allenatore: Igor Tudor.