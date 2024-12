Come brillano gli Esposito. E l’Inter ha un piano per il futuro di Francesco Pio

Nonostante la sconfitta di ieri contro il Torino, Salvatore Esposito ha disputato una buona gara mostrando la sua qualità e confermando il buon momento che lui, insieme ai suoi due fratelli Sebastiano e Francesco Pio, stanno vivendo. La scorsa domenica è già entrata nella storia con i tre ragazzi tutti a segno nello stesso giorno.

E l’Inter? Sono cresciuti assieme in nerazzurro, ma di fatto oggi la casa madre ha il controllo solamente su Francesco Pio. Riguardo a Salvatore infatti l’Empoli può contare sul diritto di riscatto fissato a 5 milioni per il termine di questa annata, poi comunque l’Inter detiene il 20% sulla futura rivendita dei toscani. Tanti ricordano i suoi inizi più che promettenti al tempo di Conte in panchina e l’amicizia con Lukaku: non è troppo tardi per tornare a sognare quei livelli.

I piani dei nerazzurri sembrano invece stabiliti con Francesco Pio: dopo il prestito biennale allo Spezia infatti, l’Inter valuterà se e come reinserirlo in pianta stabile in prima squadra, magari facendolo crescere un anno in una squadra in Serie A (chissà, forse proprio con lo Spezia…). Intanto oggi alle 17.15 lo stesso Spezia farà visita alla Sampdoria per continuare a sognare un approdo in massima serie, con i due terribili fratellini che sono pronti a far parlare di nuovo di sé.