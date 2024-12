Cagliari-Atalanta 0-1, la Dea non si ferma più: sono 10 vittorie di fila

Con il successo di Cagliari, firmato Nicolò Zaniolo, l’Atalanta centra per la prima volta nella propria storia le 10 vittorie consecutive. Un successo quello della Dea griffato anche da Carnesecchi, autore di diverse parate decisive. Dopo il ko di Firenze, altra sconfitta di misura per gli uomini di Nicola.

Cagliari-Atalanta, le ufficiali

CAGLIARI (3-5-2): Sherri; Zappa, Mina, Luperto; Zortea, Adopo, Deiola, Makoumbou, Augello; Luvumbo, Piccoli. Allenatore: Nicola

ATALANTA (3-4-3): Carnesecchi; Kossounou, Hien, Kolasinac; Bellanova, Pasalic, Ederson, Ruggeri; De Ketelaere, Retegui, Brescianini. Allenatore: Gasperini

Super Carnesecchi conserva lo 0-0

Pronti-via, Cagliari subito pericoloso con Piccoli. Ci prova uno degli ex della gara, calciando da fuori area e non trovando la porta. Al 20′ la risposta della Dea è firmata da Brescianini. Stavolta l’ex Frosinone va al tiro, ricevendo in area la sfera e non prendendo per poco la porta. Al 34′ proteste del Cagliari per un tocco di mano in area di Kossounou su cross dalla destra: l’arbitro fa proseguire, il VAR non interviene. Super Carnesecchi al 40′. Il portiere si ripete su Piccoli e poi sul successivo tentativo ravvicinato di Zortea, tenendo il punteggio sullo 0-0. Ancora decisivo il portiere bergamasco 2 minuti dopo. Deiola pennella in area per Mina, sponda per l’attaccante che anticipa Hien ma il portiere nerazzurro non si fa sorprendere.

Gasp cambia, Zaniolo decide

In avvio di ripresa triplo cambio per la Dea. Fuori Hien, Brescianini e Retegui. Dentro Djimsiti, De Roon e Lookman. Al 55′ Pasalic spreca il vantaggio. Apertura sulla sinistra per Ruggeri, che crossa in area per il croato. Zampata e pallone sopra la traversa. 5 minuti e a provarci è Adopo. Deiola conquista un buon pallone e aziona Felici, assist per uno degli ex Atalanta che calcia da fuori area: respinta nerazzurra e nulla di fatto. Gasp finisce i cambi. Out anche De Ketelaere e Pasalic, dentro Zaniolo e Samardzic. L’ex Roma ci mette 2 minuti e al 64′ fa 0-1. Samardzic pesca in area sulla destra Bellanova, assist per Zaniolo che sfugge a Felici e di piatto trafigge Sherri. L’ex Roma viene poi ammonito per aver esultato sotto la curva avversaria. Altri due minuti e Lookman sfiora lo 0-2. Il nigeriano rientra sul destro e conclude, centrando il legno alla destra di Sherri. In chiusura altro miracolo di Carnesecchi su Pavoletti. Colpo di testa ravvicinato dell’attaccante, ma non è giornata perché Carnesecchi mantiene ancora la porta inviolata. Finisce 0-1. Decima vittoria consecutiva per l’Atalanta.