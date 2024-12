All’elenco dei protagonisti del calcio che ci hanno lasciato per sempre negli ultimi tempi si aggiunge un altro nome: è scomparso un allenatore

Lucio Anneo Seneca, filosofo, drammaturgo e precettore dell’imperatore Nerone, amava dire ‘cotidie morimur‘, ossia ‘moriamo ogni giorno’ nel senso che ogni giorno purtroppo perdiamo una piccola parte di noi stessi (la spensieratezza dell’infanzia, il vigore fisico, la salute, la bellezza che sfiorisce col passare degli anni, ecc.) e soprattutto i nostri affetti più cari.

Ebbene, questa massima del filosofo spagnolo descrive come meglio non si potrebbe ciò che sta vivendo il mondo del calcio in questo momento storico. A intervalli quasi regolari i tifosi e gli appassionati dello sport più amato e praticato nel nostro Paese hanno loro malgrado dovuto dire addio a tanti protagonisti delle loro domeniche calcistiche e non solo.

Sinisa Mihajlovic, Gianluca Vialli, Gigi Riva, Sven Goran Eriksson e Totò Schillaci, l’eroe delle Notti magiche di ‘Italia ’90’, sono solo gli ultimi in ordine di tempo ad averci lasciato per sempre. Un elenco che sembra non avere fine visto che, notizia di poche ore fa, se n’è andato per sempre anche un allenatore.

Calcio italiano in lutto, addio a Mario Santececca

Il mondo del calcio italiano piange la scomparsa di Mario Santececca che è venuto a mancare all’età di 81 anni. Nato a Roma il 25 marzo del 1943, dopo la trafila nel settore giovanile della Lazio, Mario Santececca inizia la carriera da calciatore che si snoda soprattutto nelle serie inferiori.

Dopo aver appeso le scarpette al chiodo, esordisce come allenatore sulla panchina del Bari subentrando a Giacomo Losi alla diciannovesima giornata del campionato di Serie B 1977-1978. Poi le esperienze alla guida del Messina, del Crotone, del Frosinone e della Primavera della Lazio, per quattro anni durante i quali ricopre vari incarichi tra cui quello di responsabile del settore giovanile.

L’ultima avventura con l’ALMAS, società romana al quale ha legato il suo nome a più riprese e che per due volte, nel 2001 e nel 2011, ha guidato alla promozione in Eccellenza Lazio. Ma Mario Santececca non era solo un calciatore, un allenatore e un dirigente sportivo (nel suo curriculum esperienze alla Narnese, nel 1993, al Fortis Terni, al Gabelletta Terni, al Pomezia nel 2008, allo Sporting Terni nel 2009, alla Garbatella nel 2015).

Mario Santececca era soprattutto un maestro di calcio come dimostra il fatto che tanti suoi calciatori hanno intrapreso con successo la carriera di allenatore dopo il ritiro dall’attività agonistica, da Beppe Materazzi a Dino Bitetto. Insomma, la scomparsa di Mario Santececca lascia un vuoto immenso nel mondo del calcio che partecipa al dolore dei suoi familiari e amici.