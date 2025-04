Buongiorno si racconta ai microfoni di Betsson Sport. Su Conte: “La cosa che mi ha colpito di più di lui è sicuramente la voglia che ci trasmette, il modo di comunicare, la cazzimma”

Betsson Sport propone un nuovo Q&A con protagonista Alessandro Buongiorno: il difensore del Napoli si è aperto ai microfoni del brand raccontando il suo percorso calcistico, le sue ispirazioni e le sfide affrontate in carriera, parlando dei suoi idoli, delle difficoltà incontrate contro alcuni dei migliori attaccanti del mondo e dell’impatto di Antonio Conte sulla squadra.

Chi è Alessandro Buongiorno? “Una persona determinata” si descrive il calciatore “che mette sempre il 100% del proprio impegno in quello che fa.” Poi approfondisce: “Il mio idolo? Fin da piccolo guardavo tanti video su YouTube di Maldini, Nesta e Cannavaro. Mi sono ispirato molto a loro, sono stati i miei riferimenti per cercare di rubare qualcosa da ognuno di loro. Se dovessi dire a chi mi ispiro di più, direi Alessandro Nesta per lo stile di gioco. Ma un altro difensore che ammiro molto per il carisma e la personalità è Sergio Ramos”, ha raccontato.

Riguardo alle sfide più impegnative in campo, il difensore ha indicato un nome ben preciso: “L’attaccante più difficile da marcare negli ultimi due anni è stato Romelu Lukaku, sia quando era alla Roma che all’Inter.”

Se potesse invece sfidare un campione del passato, Buongiorno non ha dubbi: “Mi sarebbe piaciuto giocare contro Ronaldo, il Fenomeno. Ritengo sia stato un attaccante fortissimo, un campione, quindi se devo fare un nome è sicuramente il suo.”

Il difensore ha anche parlato del suo ambientamento a Napoli e del lavoro con il nuovo allenatore Antonio Conte: “La cosa che mi ha colpito di più è sicuramente la voglia che ci trasmette, il modo di comunicare, la cazzimma e anche il fatto che sia comunque un allenatore molto aperto al dialogo, al parlare con i giocatori. Questa è una cosa che non si trova spesso: è difficile da trovare soprattutto in allenatori del suo calibro. Lui invece è sempre molto disponibile e, allo stesso tempo ci fa lavorare tanto, ci chiede molto sotto l’aspetto del comportamento, dell’atteggiamento, del fatto di andare forte”.

Buongiorno ha raccontato tanti altri aneddoti, per poi salutare i tifosi con un messaggio diretto: “Ciao a tutti i tifosi del Napoli, un abbraccio e forza Napoli!”

