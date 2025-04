Formula 1, nelle libere in Giappone è ancora super McLaren. Ferrari in miglioramento

La seconda sessione di prove libere del Gran Premio del Giappone di Formula 1, a Suzuka, ha confermato la McLaren la scuderia più competitiva, con Oscar Piastri e Lando Norris che hanno segnato i migliori tempi. Piastri ha ottenuto il miglior tempo della sessione con un 1’28″114, precedendo Norris di soli 49 millesimi. La MCL39 si è dimostrata una macchina versatile, in grado di adattarsi alle diverse condizioni di pista, sia con mescole dure che più morbide. Nonostante le interruzioni, causate da quattro bandiere rosse, la McLaren ha continuato a impressionare. Un incidente di Jack Doohan, che ha subito una bandiera rossa e ha richiesto controlli medici, non ha impedito agli altri piloti di continuare la loro preparazione per la gara. Fortunatamente, il pilota australiano è risultato illeso.

Ferrari in crescita

Le Ferrari hanno mostrato segni di competitività, sebbene la sessione non sia stata priva di difficoltà. Charles Leclerc ha chiuso la sessione con il settimo tempo, a meno di mezzo secondo dal leader, mentre la SF-25 di Lewis Hamilton ha ottenuto il quarto posto, dietro a Isaac Hadjar della Racing Bulls. Sebbene le rosse abbiano avuto momenti di velocità, la mancanza di continuità nella performance ha impedito di lottare per la vetta, lasciando ancora aperta la lotta tra i vari team.

Sorpresa Racing Bulls e il Focus su Lawson

La sorpresa della giornata è arrivata dalle Racing Bulls di Isaac Hadjar, che ha ottenuto il terzo tempo, a soli 4 decimi da Piastri, e da Liam Lawson, il quale ha chiuso al quinto posto. Lawson, retrocesso dal team principale di Red Bull al team satellite, ha beneficiato della minore pressione, riuscendo a dimostrare il suo valore con una performance notevole. Il team di Milton Keynes, infatti, ha dovuto affrontare una serie di sfide: Verstappen si è piazzato ottavo, mentre Tsunoda è addirittura scivolato in diciottesima posizione, confermando le difficoltà nella gestione della RB21.

F1 Giappone, Classifica FP2

Questi i tempi della Prove Libere 2 del GP Giappone a Suzuka:

1. Piastri (Aus/McLaren-Mercedes) 1’28″114

2. Norris (GB/McLaren-Mercedes) a 0″049

3. Hadjar (Fra/Racing Bulls-Honda) a 0″404

4. Hamilton (GB/Ferrari) a 0″430

5. Lawson (Nzl/Racing Bulls-Honda) a 0″445

6. Russell (GB/Mercedes) a 0″453

7. Leclerc (Mon/Ferrari) a 0″472

8. Verstappen (Ola/Red Bull-Honda) a 0″556

9. Gasly (Fra/Alpine-Renault) a 0″643

10. Sainz (Spa/Williams-Mercedes) a 0″718

11. Albon (Tha/Williams-Mercedes) a 0″909

12. Hulkenberg (Ger/Sauber-Ferrari) a 0″948

13. Bortoleto (Bra/Sauber-Ferrari) a 1″221

14. Ocon (Fra/Haas-Ferrari) a 1″393

15. Bearman (GB/Haas-Ferrari) a 1″540

16. Antonelli (Ita/Mercedes) a 1″619

17. Alonso (Spa/Aston Martin-Mercedes) a 1″864

18. Tsunoda (Giap/Red Bull-Honda) a 2″511

19. Stroll (Can/Aston Martin-Mercedes) a 2″731

20. Doohan (Aus/Alpine-Renault) a 3″545